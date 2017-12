Choc de géants italiens en Serie A ce vendredi soir. Dans un San Paolo chaud bouillant et gonflé et à bloc, le Napoli recevait son principal concurrent, la Juventus Turin. Leaders incontestés jusque-là du championnat, les Azzurri ont enchaîné 12 victoires et 2 matches nuls depuis la reprise. Toujours invaincus, ils affrontaient une Vieille Dame au début de saison un peu poussif par rapport à sa réputation. Déjà reléguée à 4 points avant le coup d’envoi, elle ambitionnait la victoire et rien d’autre en Campanie. Et surprise au coup d’envoi, Allegri alignait Higuain titulaire alors que durant la semaine, il était annoncé forfait. Le "traître", selon les supporters napolitains, était associé à Dybala et Douglas Costa devant. Matuidi aussi démarrait la rencontre.

Dans ce duel pour le titre, les vingt-deux acteurs offraient un début de rencontre très animé avec des occasions de chaque côté du terrain. Il y avait cette première incursion d’Insige (1e), puis ce ballon d’Allan subtilisé dans les pieds de Pjanic devant la surface turinoise (3e), avant de voir un duel remporté par Reina face à Higuain (4e). L’Argentin attendait son heure et profitait de sa seconde opportunité pour ouvrir le score. Après une remontée expresse du terrain plein axe de Douglas Costa, Dybala décalait son coéquipier qui crucifiait ses anciens coéquipiers (0-1, 12e). Cela illustrait bien le début de rencontre compliqué des Napolitains. Eux qui se trouvent si facilement depuis le début de la saison, ils affichaient là une certaine lenteur et un jeu trop stéréotypé pour inquiéter le sextuple champion en titre.

Naples n’a pas réussi à faire sauter le verrou de la Juventus

Hamsik tentait de réveiller ses troupes d’une lourde frappe (18e) et les deux tentatives d’Insigne (31e, 33e) trouvaient les bras de Buffon. C’était trop peu et la Juventus n’était pas loin de doubler la mise. Benatia manquait de justesse à la retombée d’un corner (22e) et Douglas Costa s’offrait une seconde accélération dévastatrice dans l’axe pour conclure d’un tir capté par Reina (26e). Sarri devait rectifier les choses à la pause pour permettre à son Naples de retrouver ses habituelles couleurs et inverser la tendance. Et en effet, les Partenopei montraient un autre visage en seconde période. Tout allait plus vite, dans les passes, le jeu ; le danger se rapprochait toujours un peu plus sur la cage de Buffon mais les occasions tranchantes se faisaient encore trop rares. La tentative de Callejon passait à quelques centimètres (55e) et Mertens se laissait tomber dans la surface (65e).

Forcément, le scénario et la montre jouaient en faveur de la Juventus qui profitait de quelques espaces en contre. Esseulé dans les 16 mètres côté gauche, Matuidi se trouvait à la conclusion d’une magnifique action. Il fallait un arrêt miraculeux de Reina pour empêcher la reprise du Français de rentrer (68e). Après avoir échappé au pire, Naples repartait vers l’avant. Insigne ne cadrait toujours pas sur sa demi-volée en angle fermé (73e). L’entrée d’Ounas dans le dernier quart d’heure faisait du bien mais ça n’était pas suffisant pour faire la différence. Les Biancoreni courbaient l’échine sans jamais plier. Ils repoussaient incessamment les innombrables percées et centres napolitains pour l’emporter sur la plus petite des marges et mettre fin à la série de 26 rencontres sans défaite de leurs adversaires. Avec cette victoire "à l’italienne", la Juventus relance le championnat en revenant à un petit point de Naples.

