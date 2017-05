Il fallait terminer le travail et la Juve l’a fait sans sourciller. Leader sans discontinuer depuis la 5e journée, le club piémontais n’a pas pu conclure plus tôt en raison de la belle résistance de l’AS Roma, de nouveau vainqueur hier face au Chievo Vérone (5-3). Dès lors, la Vieille Dame devait s’imposer à domicile face à Crotone, à la lutte pour le maintien. Dès le premier coup de sifflet de l’arbitre, les Turinois ont pris possession du ballon et ont investi la moitié de terrain adverse. Avec Pjanic à la manœuvre et les déboulés de Cuadrado, ils ont vite mis Crotone, très regroupé, sous pression.

Cela a rapidement payé puisque dès la 12e minute, Manzukic surgissait, en provenance du deuxième poteau, pour propulser un excellent centre de Cuadrado au fond des filets (1-0, 12e). Un premier soulagement pour les supporters qui voyaient leur équipe continuer à pousser. Higuain multipliait les bons appels mais les dernières passes n’étaient pas bonnes. La défense de Crotone se mettait alors en valeur. Toujours une tête, un pied pour détourner une passe ou un tir. Certes, le 18e du classement n’offrait pas grand-chose offensivement mais il avait le mérite de bien défendre. Jusqu’à ce que le génie parle. Le génie technique de Dybala, qui envoyait un coup-franc splendide en pleine lucarne (2-0, 38e). Le break était donc fait à la pause.

Buffon champion pour la 8e fois !

Cela repartait très fort dès l’entame de la 2e période avec une première grosse opportunité pour Cuadrado (46e) détournée par le gardien Cortaz. Mais la Juve n’appuyait plus sur le champignon et laissait Crotone prendre la direction des opérations. Il faut dire qu’en terme de gestion d’un résultat, il est difficile de faire mieux que la Vieille Dame. Barzagli et Lemina entraient en jeu et Alex Sandro aggravait le score d’une tête puissante sous la barre (3-0, 83e).

La Juventus Turin est donc sacrée pour la sixième fois consécutive championne d’Italie, une performance exceptionnelle. Massimiliano Allegri égale Antonio Conte avec un troisième titre consécutif en tant qu’entraîneur de la Juve. Gianluigi Buffon remporte lui son 8e Scudetto avec le club piémontais et sera un candidat très sérieux pour le titre de Ballon d’Or, surtout s’il parvient à remporter la Ligue des Champions face au Real Madrid. Dans les autres rencontres jouées à 15 heures, à noter la démonstration de Sassuolo face à Cagliari (5-2) mais surtout le succès tardif de l’AC Milan, qui lui offre une place en Ligue Europa la saison prochaine.

Les matches de 15h :

Juventus 3-0 Crotone : Mandzukic (12e) Dybala (38e), Alex Sandro (83e) pour la Juventus

Sassuolo 6-2 Cagliari : Magnanelli (7e), Berardi (12e), Politano (13e), Sensi (34e), Iemello (56e, sp), Matri (90e) pour Sassuolo ; Sau (25e), Ionita (60e) pour Cagliari

Empoli 0-1 Atalanta Bergame : Gomez (13e) pour l’Atalanta Bergame

Udinese 1-1 Sampdoria : Théréau (5e) pour l’Udinese ; Muriel (64e, sp) pour la Sampdoria

Genoa 2-0 Torino : Rigoni (32e), Simeone (54e) pour le Genoa

AC Milan 2-0 Bologne : Deulofeu (69e), Honda (73e) pour l’AC Milan