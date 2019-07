Adrien Rabiot a parlé. Enfin. Muet depuis de longs mois et sa mise à l’écart du PSG, et de nature peu bavarde de toute manière, le milieu de terrain a dû se résoudre à s’exprimer devant la presse à l’occasion de sa présentation officielle en tant que nouveau joueur de la Juventus. Forcément, il a évoqué les raisons de son choix de rallier la Vieille Dame, que nous vous détaillerons plus tard, mais il a bien sûr été invité à revenir sur la fin de son aventure avec son club formateur.

« Ces six mois ont été compliqués, très compliqués sur le plan sportif, privé et émotionnel. Sur le plan sportif, ça peut arriver dans ce milieu, on le sait. J’étais assez préparé à ça. Aujourd’hui, tout ça s’est fini. C’est une nouvelle aventure qui commence, que j’espère mener de la meilleure des manières. J’aurais préféré que ça se termine dans de meilleures conditions, ça ne dépendait pas que de moi », a-t-il lancé, avant de revenir sur les informations qui faisaient état d’une tentative de dernière minute de Leonardo pour le retenir au PSG.

Pas de dernière tentative du PSG

« Leonardo n’a pas du tout tenté de me retenir, il a juste pris contact avec mon agent pour simplement me saluer et savoir comment ça allait. Il n’y a pas eu d’offre. Il n’ a pas essayé de me retenir. Il a vu comment ça s’est passé. Et c’était trop tard », a-t-il confié. Rabiot n’en dira pas plus sur le traitement que le PSG lui a infligé ces derniers mois et sur la source réelle du conflit. Il en a aussi profité pour dire qu’il était flexible quant à sa position sur le terrain, alors que ce fut l’un des problèmes récurrents de son temps au PSG.

« Ma position préférée c’est relayeur gauche dans un milieu à 3, mais je peux jouer à deux comme je l’ai fait avec le paris SG. Je suis un joueur assez disponible, qui s’adapte. Mais ma position préférentielle, c’est à gauche dans un milieu à trois », a-t-il prévenu. Reste désormais à savoir comment il affrontera la concurrence au sein de la Juventus dans le secteur de l’entrejeu, bien plus rude qu’au PSG, avec Pjanic, Can, Matuidi, Khedira ou encore Ramsey.

