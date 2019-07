Ces dernières heures, la presse italienne s’est embrasée sur un possible retour de Kevin Strootman (29 ans) à l’AS Roma. Il faut dire que le milieu néerlandais est clairement poussé vers la sortie à l’OM. Ses émoluments importants obligent les dirigeants marseillais à revoir leur copie au sujet de leur milieu de terrain, et ce, un an à peine après son arrivée sur la Canebière. Mercredi soir, le Corriere dello Sport révélait que le principal protagoniste souhaitait rentrer à Rome cet été.

Rapidement, l’hypothèse d’un échange avec Steven Nzonzi (30 ans) a germé dans la presse transalpine. Le champion du monde français qui n’écarte aucune possibilité pour cet été, cristallisait de son côté l’attention des médias italiens. Ces derniers l’envoyaient volontiers à l’Olympique Lyonnais. Nous vous révélions la semaine dernière qu’il n’existait aucun contact entre l’OL et l’entourage de Nzonzi. Ce qui rendait par ricochet, l’existence d’un accord très compliqué... A peine la rumeur OL envolée, le milieu français de la Roma se retrouve une nouvelle fois malgré lui au cœur des rumeurs le plus folles.

Celles-ci l’envoient désormais du côté de l’OM. Contacté par nos soins, l’entourage du natif de Colombes nous a confié qu’un échange avec Kevin Strootman n’était clairement pas envisageable. Si le clan du joueur de l’AS Roma éprouve le plus grand respect pour l’Olympique de Marseille, cette solution reste clairement inenvisageable pour l’international français. Ce dernier ne ferme cependant pas la porte à un projet ambitieux cet été. Sous contrat avec le club de la Louve jusqu’en juin 2022, Nzonzi ne se précipitera pas pour trancher sur son avenir. Le cas Steven Nzonzi pourrait d’ailleurs être évoqué ce jeudi après-midi à 16 heures, lors de la présentation officielle du nouveau directeur sportif de la Roma, Gianluca Petrachi...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10