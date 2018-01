À cinq jours de la clôture du mercato hivernal, l’agent de Javier Pastore, Marcelo Simonian, a le téléphone qui chauffe. Car s’il se fait un peu plus avare de tout commentaire sur le futur de son poulain ces derniers temps, le représentant du milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne chôme pas. Récemment, la presse italienne révélait en effet que ce dernier s’était une fois rendu à Milan pour y rencontrer les dirigeants de l’Inter. Car, oui, les Nerazzurri ne lâchent rien dans ce dossier, malgré une situation financière limitée.

Avec le départ acté de João Mario à West Ham et celui de Gabigol à Santos, la formation transalpine se déleste de plusieurs salaires pour faire de la place à ses cibles sur le mercato. Et si l’ancien Blaugrana Rafinha a rejoint les rangs milanais, l’Inter compte enrôler un autre élément offensif. Et Pastore est la piste prioritaire. Depuis plusieurs semaines, l’actuel quatrième du classement de Serie A tente de convaincre le PSG ne lui prêter El Flaco. Peine perdue jusqu’ici.

Accord Pastore-Inter déjà trouvé ?

Mais qu’en sera-t-il dans les derniers instants du mercato ? Dans son édition du jour, Tuttosport indique que l’Inter continue d’espérer un prêt, mais cette fois-ci, la volonté d’inclure une option d’achat de 30 M€ existe. Avec Pastore, les négociations sont nettement mieux engagées. Si le désir de l’Argentin de rentrer en Italie est de notoriété publique. Une volonté farouche qui aurait débouché sur un accord selon le journal transalpin. Conscient qu’il ne pourra pas toucher à Milan son salaire annuel parisien (8,5 M€), Pastore aurait accepté une grosse concession.

En clair, le numéro 27 francilien serait disposé, une fois transféré définitivement à l’Inter, à réduire de moitié son salaire (un peu plus de 4 M€) et signer un bail jusqu’en 2021. La compensation viendra alors de bonus liés au nombre de matches disputés ainsi qu’aux objectifs du club. Autre détail : le maillot intériste floqué du 10 attendrait également le joueur. Reste donc à convaincre Paris. Dans le cas contraire, l’Inter Milan donnera la priorité à l’Anglais Daniel Sturridge.