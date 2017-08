Avec les arrivées de Neymar et les rumeurs concernant Mbappé, Fabinho ou encore Oblak, on en oublierait presque que le Paris Saint-Germain compte de nombreux joueurs dans son effectif et que celui-ci va devoir s’alléger. Au rayon des départs, Jesé s’est en est allé en prêt du côté de Stoke City et on attend toujours des nouvelles pour Krychowiak, Aurier, mais aussi Hatem Ben Arfa. Pourtant le prochain départ ne devrait pas être celui de l’un des indésirables cités plus haut.

En effet, d’après les informations de Sky Sport Italia, c’est Blaise Matuidi, l’un des historiques du Paris Saint-Germain version QSI (depuis 2011) qui va quitter la capitale française et passer sa visite médicale aujourd’hui à Turin. Selon les informations du média italien, la Juventus Turin aurait déjà bouclé l’opération avec une offre de 20 millions d’euros plus des bonus qui aurait convaincu les décideurs du PSG de lâcher un joueur qui n’a encore commencé aucun des matches cette saison avec Unai Emery.

L’année passée déjà, Blaise Matuidi aurait pu rejoindre la Juventus, mais finalement ça ne s’est pas fait et cet été semble être le bon pour un joueur qui a nettement progressé depuis son arrivée de l’AS Saint-Etienne à l’été 2011. Le milieu défensif, qui a fêté sa 400e en Ligue 1 ce week-end contre Guingamp et ses 30 ans en avril dernier, va donc découvrir un nouveau championnat avec la Serie A. À un an de la Coupe du Monde, il aura besoin de visibilité et de temps de jeu, ce qui n’était plus acquis à Paris, pour participer à la Coupe du Monde avec les Bleus, si ceux-ci se qualifient.