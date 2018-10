À 37 ans, Zlatan Ibrahimovic a retrouvé une deuxième jeunesse de l’autre côté de l’Atlantique. Parti de Manchester United, où il jouait très peu, durant l’hiver 2017, le géant suédois vit pleinement son rêve américain chez le Los Angeles Galaxy. Un club avec lequel il a franchi la barre symbolique des 500 buts inscrits dans sa carrière. Très performant avec la formation californienne (20 réalisations en 24 matches de MLS), Ibra a tout du coup sportif et marketing parfait pour ses dirigeants. Sauf que depuis quelques semaines, l’ancien Mancunien entretient le doute sur son avenir.

Après avoir ouvertement critiqué le niveau du championnat nord-américain, le natif de Malmö est au coeur de nombreuses rumeurs laissant penser qu’il s’est déjà lassé de la MLS. Au début du mois de septembre, une première information indiquait que des négociations existaient avec un club égyptien, le Pyramids FC. Si le nom du courtisan d’Ibra peut surprendre, l’intéressé avait été bien plus clair au sujet d’un possible retour à Malmö deux semaines plus tard au micro d’une télévision suédoise. « J’ai reçu une offre. Ils veulent que je revienne à la maison (il y a évolué entre 1999 et 2001, ndlr) pour que je termine ma carrière là-bas. Je ne sais pas, je ne ferme pas les portes. C’est un championnat qui me manque. »

Ibra plus que jamais au coeur des rumeurs de départ

De quoi inquiéter la direction du Galaxy, à près d’un an de la fin du contrat d’Ibra (décembre 2019, ndlr). Et cette inquiétude ne risque pas de s’en aller de sitôt. Dans son édition du jour, le Corriere della Sera révèle en effet qu’un nouveau prétendant pointe le bout de son nez. Et pas n’importe quel courtisan puisqu’il s’agit de l’AC Milan ! Le journal italien précise en effet que les Rossoneri aimeraient faire revenir celui qui a porté les couleurs lombardes entre 2010 et 2012 pour une pige de six mois (contrat de janvier à juin 2019), afin de disposer d’une arme offensive de choix pour la suite de son parcours européen.

En clair, Milan estime que les présences de Patrick Cutrone (de retour de blessure) et de Gonzalo Higuain ne seraient pas suffisantes pour mener l’effectif entraîné par Gennaro Gattuso aux succès escomptés. Une version qui est loin d’être farfelue puisque même Higuain serait déjà agacé face aux débuts poussifs de son nouveau club en championnat. Reste maintenant à savoir si Ibrahimovic aura l’impact souhaité pour un retour en Serie A à 37 ans. Toujours est-il que cette question ne semble pas être un problème pour des Milanais possédant plusieurs atouts. Outre le fait qu’Ibra connaît parfaitement la maison rossonera, le club lombard dispose surtout de la carte Leonardo, l’homme qui avait su trouver les mots pour faire venir Ibra au Paris Saint-Germain en 2012.