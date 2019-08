Le fait du jour : Naples fonce sur Lozano

À 24 ans, il est sûrement temps pour Hirving Lozano de faire le grand saut et de rejoindre un club européen plus huppé après deux saisons pleines au PSV Eindhoven (avec 17 buts au compteur à chaque fois en Eredivisie). Voulant absolument prendre un renfort offensif, Naples n’a pas eu de réussite dans les dossiers Nicolas Pépé et James Rodriguez, mais devrait enfin trouver son bonheur. En effet, le transfert est tout proche d’être signé. Les discussions entre l’agent du joueur, Mino Raiola, et le président napolitain Aurelio De Laurentiis ont été fructueuses. Selon le Corrierre dello Sport, le PSV Eindhoven devrait obtenir 42 millions d’euros grâce au départ de son ailier mexicain. Le salaire annuel du joueur devrait avoisiner les quatre millions d’euros et son contrat sera de 5 ans.

La rumeur du jour : Cristiano Ronaldo préfère jouer avec Icardi

C’est l’un des sujets récurrents à la Juventus depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Qui doit-on lui associer au sein de l’attaque turinoise. La saison passée, c’est surtout avec Mario Mandzukic qu’il a développé une complicité certaine. C’est loin d’être le cas avec Paulo Dybala et Gonzalo Higuain, comme l’assure La Gazzetta dello Sport. Résultat, Cristiano Ronaldo serait favorable au recrutement de Mauro Icardi, l’attaquant mis au ban de l’Inter Milan, pour l’épauler. Ce qui, au passage, ravirait un Icardi qui ne semble pas disposé à mettre un pied ailleurs qu’à la Juventus.

Le joueur à suivre : Romelu Lukalu

L’attaquant belge sera la grande nouveauté de l’Inter Milan façon Antonio Conte. Le coach italien a réclamé Lukaku à sa direction dès le début de son mandat et après d’interminables négociations avec Manchester United, il a eu gain de cause. Que faut-il donc attendre du roc belge en Italie ? Pour son premier match, amical, avec l’Inter, il a planté 4 buts lors d’une large victoire 8-0 face à une équipe italienne de 4e division. Pour l’Inter, cela représente une nouvelle façon de jouer tant son profil est différent de celui d’Icardi, l’ancien titulaire du poste. Après une saison terne avec MU, Lukaku sait aussi qu’il ne devra pas se rater avec son nouveau club, sous peine de ne plus être considéré comme un attaquant de niveau européen...

