Il est l’un des joueurs que le Paris SG a à l’œil, et depuis longtemps. Le potentiel de Federico Bernardeschi (22 ans), milieu offensif de la Fiorentina, ne laisse pas indifférent le club de la capitale. Selon le média italien TMW, les pensionnaires du Parc des Princes ont d’ailleurs envoyé un émissaire encore récemment pour superviser le jeune homme lors de la rencontre face à la Lazio Rome (3-1, 17e journée de Serie A).

L’observateur parisien a pu noter que l’international italien (7 sélections) - qui a disputé l’Euro 2016 en France avec la Squadra Azzurra (1 apparition contre l’Irlande en poule) - a pris une nouvelle dimension cette saison avec la Viola. Il a ainsi inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en 18 apparitions en championnat. Le n°10 sur les épaules, le natif de Carrara a sans conteste franchi un cap. Le PSG, qui a déjà lancé son marché avec Julian Draxler (23 ans, ex-VfL Wolfsbourg), n’est d’ailleurs pas le seul à l’avoir remarqué. L’Inter Milan aimerait faire de lui une des têtes d’affiche de la révolution italienne qu’elle prépare.

Une prolongation plutôt qu’un départ ?

Le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelsea ou encore la Juventus Turin l’ont également à l’œil. Pour autant, face à toute cette agitation, l’intéressé reste on ne peut plus calme. Au micro de Premium Sport, chaîne de télévision italienne, il s’est montré impassible. « Je crois qu’un footballeur doit penser au terrain. Ensuite, ce qui se passera n’est pas mon problème. Je dois travailler pour progresser toujours plus et, ensuite, on verra bien ce qui se passera », a-t-il lancé.

Preuve qu’il n’est pas perturbé outre mesure par tous ces bruits, il a commencé à parler prolongation - il est sous contrat jusqu’en juin 2019 - avec la formation florentine, comme l’expliquait il y a peu La Nazione. L’Azzurro pourrait se voir prolongé et augmenté dans les prochaines semaines donc. Une clause libératoire élevée pourrait même être insérée dans son futur bail afin de dissuader bon nombre de ses courtisans. Avant, peut-être, de se pencher plus sérieusement sur son avenir et son prochain club...