La Youth League offre la possibilité aux jeunes talents d’exprimer leurs qualités aux yeux du grand public. Munir El Haddadi, meilleur buteur de la compétition en 2013/14 (11 réalisations en 10 apparitions), avait profité de cette exposition pour lancer sa carrière professionnelle avec le FC Barcelone. Mis en lumière au cours de l’édition 2016/17, Jordi Mboula avait lui convaincu l’AS Monaco de mettre 3 M€ sur la table pour l’arracher au Barça. Cette saison, Andrea Pinamonti a saisi sa chance pour se mettre en valeur.

L’attaquant de l’Inter Milan a réalisé de solides prestations, inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives en 6 apparitions. Le jeune homme de 18 ans confirme ainsi le potentiel qui avait poussé les Nerazzurri à lui offrir un contrat jusqu’en juin 2021 il y a quelques mois. Les Lombards comptent d’ailleurs sur lui puisqu’ils ont déjà offert à l’international U19 italien, qui avait participé à la préparation estivale en Asie, une titularisation en Coupe d’Italie et trois apparitions en Serie A ces derniers mois.

Le PSG sur les rangs

Seulement, le natif de Cles en veut plus. La Gazzetta dello Sport révèle qu’une réunion se tiendra entre ses représentants et la direction intériste pour définir le projet du club pour lui la saison prochaine. Et en fonction de ce qu’il entendra de la bouche de ses patrons, l’espoir prendra une décision pour la suite à donner à sa carrière. Il faut dire que, toujours d’après le quotidien sportif italien, il ne manque pas de prétendants prêts à lui donner sa chance.

La Gazzetta avance en effet dans son édition du jour que plusieurs clubs sont sous son charme et attendent patiemment l’issue de son entretien avec l’Inter. Liverpool, Valence, l’Atlético Madrid et la Juventus seraient ainsi aux aguets, tout comme le Paris SG. Le club de la capitale, dont l’équipe U19 est elle aussi engagée en Youth League, l’a repéré et a inscrit son nom sur ses tablettes. Qu’on se le dise, Andrea Pinamonti est à la croisée des chemins.