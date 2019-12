Arrivé à l’Inter Milan il y a 18 mois pour 25 M€ précédé d’une belle réputation au Racing Club où on tandem offensif avec Lisandro Lopez faisait parler la poudre, Lautaro Martinez a eu du mal à exister dans l’ombre de Mauro Icardi. Ce dernier parti au PSG, le petit attaquant de 22 ans (1m72 – 79 kg) que l’on surnomme au pays « le taureau » peut enfin exploser sous l’œil bienveillant d’un Antonio Conte qui le tient en plus haute estime. Il faut dire que la nouvelle merveille du football argentin a tout pour lui. Une habilité des deux pieds, une capacité de dribble intéressante, de la puissance, de l’intelligence dans ses déplacements, un sens aiguisé du but et surtout la fameuse grinta des joueurs argentins.

Avec 8 buts en Serie A et 5 déjà en Ligue des Champions, il forme un duo explosif avec Romelu Lukaku qui permet à l’Inter Milan d’occuper le poste de leader de Serie A. De quoi forcément éveiller l’intérêt de nombreux clubs européens. Si Manchester City suit son évolution depuis le début de la saison, le FC Barcelone, qui cherche une alternative solide à Luis Suarez, a fait du natif de Bahía Blanca l’une de ses priorités. Le club catalan possède d’ailleurs plusieurs atouts dans sa manche pour tenter de convaincre le club lombard de lâcher son nouvel homme providentiel. Ivan Rakitic dont le nom revient avec insistance à Milan depuis plusieurs mois ou encore Arturo Vidal pourraient finir de convaincre Beppe Marotta, l’administrateur délégué du club.

Lautaro Martinez déclare sa flamme à l’Inter Milan

Mais qu’en pense le principal intéressé qui possède des statistiques rarement vues ces dernières années en sélection argentine (17 sélections – 9 buts) ? Interrogé par Sky Sport sur l’intérêt de clubs à son égard, Lautaro Martinez s’est livré à une véritable déclaration d’amour envers son club. « Pour moi, l’Inter est ma maison, j’y passe le plus clair de mon temps et cela compte beaucoup pour moi. Les gens m’ont montré leur affection dès mon premier jour et pour un footballeur et même pour un homme, c’est fondamental. Je veux continuer à travailler et à démontrer, avec humilité, que je suis à la hauteur pour endosser ce prestigieux maillot. Mon objectif est de rendre fier les tifosi et ma famille qui, objectivement, souffrent plus que moi. »

Une déclaration qui devrait ravir les supporters de l’Inter Milan qui ont connu des heures difficiles et un divorce douloureux avec un certain Mauro Icardi… mais qui ne devraient pas calmer les ardeurs des plus grands clubs européens toujours à l’affût de tels joueurs. Quoi qu’il arrive, Antonio Conte et les siens ne peuvent que se réjouir de disposer d’un tel attaquant à la marge de progression encore énorme.