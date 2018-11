« Cavani est dans mon cœur, je l’ai ramené de Palerme à Naples, avec nous, il jouait un rôle de pur attaquant et marquait plus de 30 buts par saison. Oui bien sûr, le Napoli c’est une porte ouverte. Si Cavani veut réduire son salaire et venir voir ses deux enfants à Naples, il sera le bienvenu. Dès qu’il veut, il revient. Avec ce que met en place Ancelotti, c’est le véritable attaquant de pointe qu’il faut. Ce serait parfait pour le Napoli », expliquait à RMC Sport Aurelio de Laurentiis, le truculent président de Naples avant la rencontre face au PSG (2-2).

Car, cette année, on sent un Edinson Cavani un peu plus en détresse à Paris. Entre le fait qu’il connaisse un creux, mais aussi que sa relation avec Neymar et Mbappé, sur le terrain, n’est pas au mieux, on se dit que l’international uruguayen voudra peut-être aller voir ailleurs à la fin de la saison. Et, bien évidemment, outre l’Atlético de Madrid, prétendant de longue date, l’imaginer retourner du côté du Napoli est une idée qui commence à se faire un chemin dans les têtes.

Cavani a vu De Laurentiis

« Les rumeurs ? On parle, on parle, on parle, et c’est tout. C’est ce que toutes ces années de carrière m’ont appris. C’est le football. (...) Laissons le mercato de côté et parlons des bonnes choses. Bien sûr, ça fait plaisir de voir, de lire que des équipes te veulent, mais c’est le jeu du mercato, c’est comme ça », a répondu le principal intéressé dans un entretien retranscrit par TMW. Mais en Italie, on ne lâche pas l’affaire aussi facilement.

Ainsi, on retrouve El Matador ce jeudi en une du Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin évoque une rencontre entre le serial buteur et le président du Napoli Aurelio de Laurentiis. Ce meeting aurait eu lieu dans les salons du Parc des Princes le 24 octobre dernier. La paix entre les deux hommes a été faite et surtout des négociations sont ouvertes pour le transfert de l’Uruguayen. Reste à savoir si Naples arrivera à convaincre ensuite le PSG. Mais il semble que ce ne soit pas simplement une rumeur comme l’a expliqué Cavani.