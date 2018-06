C’est la fin d’un feuilleton qui s’est étiré sur plusieurs mois. Après des négociations haletantes, Emre Can portera bien le maillot de la Juventus la saison prochaine. L’international allemand qui a joué quatre saisons à Liverpool se trouvait en fin de contrat avec les Reds. Le milieu de terrain a paraphé ce jeudi un contrat de quatre ans avec la Vieille Dame après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale en fin de matinée.

Le natif de Francfort qui a disputé 26 matchs et inscrit trois buts la saison dernière avec le club anglais, vient donc renforcer l’entrejeu turinois et apporter encore un peu plus de concurrence à ce poste. En bouclant l’arrivée de l’ancien joueur du Bayern Munich, la Juventus matérialise une nouvelle fois sa faculté à réaliser de jolis coups sans débourser un centime.

La venue du natif de Francfort va redistribuer le cartes au milieu et pourrait pousser Blaise Matuidi sur le banc de touche. « La Juventus annonce qu’Emre Can a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2022. Un contrat qui le liera à la Vieille Dame à partir du 1er juillet 2018. Le milieu de terrain allemand est un nouveau joueur de la Juventus, » a annoncé le champion d’Italie ce jeudi après-midi. Les Bianconeri verseront 16 millions d’euros à titre de commissions, payables en deux fois.