Naples a dû être patient. Durant tout le mercato, les Partenopei souhaitaient se renforcer en recrutant un élément offensif, un ailier de préférence. Les Italiens ont ainsi reçu les agents de Nicolas Pépé avec lesquels ils ont longtemps négocié. Mais finalement, l’Ivoirien a quitté le LOSC pour rejoindre Arsenal contre un chèque de 80 millions d’euros. En parallèle, le club transalpin a aussi avancé sur le dossier James Rodriguez. Mais cela n’a finalement pas abouti avec le Colombien qui n’entre pourtant pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Autre cible de longue date : Hirving Lozano. L’ailier mexicain du PSV Eindhoven intéressait le Napoli depuis des mois. Mais les négociations traînaient en longueur et on pensait que cela n’allait finalement pas aboutir. Mais ce dossier a été relancé il y a quelques jours et les discussions avec l’agent du joueur, Mino Raiola, et le président napolitain, Aurelio De Laurentiis ont finalement porté leurs fruits. En effet, Naples vient d’officialiser l’arrivée du footballeur né en 1995.

« Bienvenue Herving », a ainsi posté le président Aurelio De Laurentiis sur son compte Twitter. Avant que le PSV n’officialise son départ sur son site internet. Le club batave ne révèle pas le montant de la transaction, mais annonce qu’il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire du club. Un nouveau départ pour Hirving Lozano (24 ans) qui va donc découvrir la Serie A après avoir brillé en Eredivisie pendant deux saisons (38 buts en 71 rencontres toutes compétitions confondues).

