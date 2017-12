L’hommage lui est allé droit au cœur. Invité par le public du Parc des Princes à rester à Paris, Javier Pastore (28 ans) a vécu une soirée riche en émotions lors du dernier match de l’année 2017 contre Caen (3-1). Juste avant le coup d’envoi de la rencontre, El Flaco était en effet au centre des discussions. La raison ? Le match face aux Normands pourrait être son dernier sous le maillot rouge-et-bleu. Une information que nous avait alors confirmée son agent Marcelo Simonian, tout en prenant soin de bien parler au conditionnel.

Un détail qui a toute son importance dans ce dossier complexe. En effet, alors que le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, a clairement laissé entendre que le marché risquait de dicter l’avenir du numéro 27 francilien, Unai Emery a tenu un tout autre discours. « Je leur ai parlé et je leur ai dit qu’ils étaient très importants. Il faut s’adapter à ce rôle dans l’équipe mais ils ont tous les deux beaucoup joué. Tous les joueurs veulent jouer tous les matches, notamment les matches importants. Et peut-être qu’ils n’étaient pas contents de ne pas les jouer, mais ils ne me l’ont pas dit. Je suis content d’eux. Je veux qu’ils restent ici, ils sont importants. »

Un prêt pour débloquer la situation ?

De son côté, le joueur souhaiterait bel et bien s’en aller, malgré son attachement pour le club parisien. Mais pour avoir toutes ses chances d’aller en Russie, el Flaco sait qu’il doit retrouver davantage de temps de jeu. Très courtisé (le FC Valence et l’Atlético Madrid en pincent aussi pour lui), l’Argentin semble vouloir retourner en Italie pour parvenir à ses fins. Proche de l’Intériste Sabatini, Pastore sait que l’Inter aimerait le voir porter le maillot nerazzurro.

Mais selon la Gazzetta dello Sport, le Parisien va devoir jouer des coudes. Bloqué par des finances en berne, l’Inter ne pourrait pas assumer un transfert sec selon le quotidien transalpin. Dès lors, la Gazzetta indique que Pastore pourrait réclamer un départ sous forme de prêt. Une solution qui risque de ne pas faire l’unanimité au sein d’un club obligé de renflouer ses caisses pour rester dans les clous du fair-play financier. Le départ de Pastore est donc encore très loin d’être acté.