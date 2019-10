À 33 ans, Radamel Falcao avait besoin de donner un nouvel élan à sa carrière. Après plusieurs saisons passées sous le maillot de l’AS Monaco, l’attaquant colombien voulait voir autre chose. Approché par plusieurs clubs durant l’intersaison, notamment en MLS, El Tigre a donné sa préférence à Galatasaray. Un choix qu’il avait longuement expliqué au micro de Radio Colombia Nacional. « Arriver dans un si grand club de Turquie, avec un public aussi passionné et avec toute l’affection que l’on m’a transmise, pour moi, c’était importantissime. C’est quelque chose dont j’avais besoin à ce moment de ma carrière et je ne pouvais pas laisser passer une opportunité comme celle-là. Pour ma famille et moi, ce sera inoubliable (...) Je suis très reconnaissant envers Monaco, il me semble que j’avais terminé un cycle et, malgré d’autres offres d’autres pays, dès que Galatasaray m’a approché, toutes les manifestations d’affection de la part des supporters et du club mais aussi le désir des dirigeants de me compter parmi eux et leur passion ont acheté mon cœur. Je ne suis que cœur et passion, c’est pour ça que je m’identifie à ce club ».

Arrivé après avoir été libéré par Monaco pour services rendus, Falcao, qui touche 5 M€ par an, a de grandes ambitions au sein de l’écurie turque. « Je vais prendre beaucoup de plaisir ici, ma réception a été inoubliable et je n’ai plus qu’à jouer, en profiter et offrir des buts à ce club. Nous avons monté une équipe avec de très bons joueurs et j’espère que nous pourrons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ». Il est vrai que le Colombien a été accueilli comme une rockstar par de nombreux supporters que ce soit à l’aéroport puis au stade (voir vidéo). De quoi le motiver encore plus, lui qui a notamment pris conseil auprès de Bafétimbi Gomis, comme nous l’a confié l’ancien joueur de Galatasaray. « On a eu la chance d’échanger au téléphone et je lui ai dit qu’il allait vivre des moments incroyables. Il va marquer des buts parce que Galatasaray et le jeu prôné par Fatih Terim font en sorte que l’attaquant se retrouve toujours bien servi. Il va vivre des moments qu’il ne peut pas vivre ailleurs en Europe. La façon dont les Turcs conçoivent leur ville et dédient toute leur vie à leur club, tout cela fait que Falcao va trouver beaucoup d’amour et va se surpasser pour ses supporters. Avec cet accueil, les supporters le l’ont lui déjà prouvé ».

Une arrivée remarquée

Puis il a ajouté : « L’arrivée de Radamel Falcao est une très bonne chose pour Galatasaray et le football turc. L’année dernière, la crise a beaucoup impacté le championnat. Cette année, ils ont pris des joueurs importants et Radamel est aujourd’hui la vitrine du football turc de par sa carrière, son histoire et sa qualité de joueur. C’est très important pour le football turc d’avoir des grands joueurs de son niveau ». Un avis que ne partage pas totalement Yunus Dilber, journaliste à Fanatik. « Pour comprendre à quel point la signature de Falcao par Galatasaray était sensationnelle, il suffit de regarder la foule à l’aéroport lorsqu’il a atterri à Istanbul. Du point de vue sportif, la première question était de savoir si Galatasaray avait vraiment besoin d’un joueur à son poste. Considérant que Diagne n’a pas répondu aux attentes, la réponse était oui. La deuxième question était de savoir si Radamel était le bon nom ou pas. Voilà le point le plus controversé de ce recrutement. Ses qualités et sa carrière parlent d’elles-mêmes. Néanmoins, il gagnera 5 millions d’euros par an après impôt à Galatasaray. Pour la moitié voire même trois fois moins, vous pouvez investir sur un jeune talent ».

Il poursuit : « De toute évidence, Galatasaray a choisi un grand nom plutôt qu’un prodige, mais cela représente un fardeau financier énorme pour le club. Et là il y a beaucoup de risques. Si Galatasaray ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, ils vont beaucoup souffrir pour payer le gros salaire de Falcao. Rappelons-nous que de grandes stars comme Pepe et Alvaro Negredo avaient quitté Besiktas, le club ne pouvant se permettre de payer leurs salaires ». Mais nous n’en sommes pas encore là. Un mois après son arrivée sur le sol turc, le joueur des Cafeteros s’adapte doucement. Où en est-il ? Au total, Radamel Falcao est apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues (3 fois titulaire). Dans le détail, il a joué un match de Ligue des Champions (contre le Club Bruges) et trois en Süper Lig. Et l’ancien joueur de Manchester United et de Chelsea n’a pas tardé à se mettre en évidence puisqu’il a marqué un but lors de son tout premier match. C’était le 13 septembre dernier face à Kasimpasa. L’attaquant né en 86 a fait un enchaînement contrôle-frappe du gauche gagnant puisqu’il a trouvé le chemin des filets et il a offert la victoire aux siens (1-0, but à la 38e). Depuis, le Colombien, qui se sent bien à Istanbul, n’a pas réussi à marquer de nouveau, lui qui prend logiquement ses marques et qui découvre une nouvelle équipe et un nouveau football.

Falcao s’intègre bien dans le vestiaire mais doit encore trouver sa place sur le terrain

Heureux de la venue de cet élément expérimenté, Sofiane Feghouli nous en a dit plus sur les premiers pas de Falcao à Galatasaray. « Il vient d’arriver. C’est un grand joueur avec une grosse expérience. Son passé parle pour lui. Il est venu ici car il a encore faim, il a envie de se prouver quelque chose. Il voulait un nouveau challenge après Monaco. Ici, c’est totalement différent. L’attente, l’engouement, etc...Pour lui, c’est un changement. Il amène ses qualités, son expérience. C’est une personne très intelligente, c’est un buteur. Il va nous apporter énormément cette saison, ça s’est sûr. En plus de tout ça, c’est un bon mec, un bon coéquipier. Il n’aura pas de problème de langue. Le vestiaire parle espagnol. Il a un minimum d’anglais et de français aussi. Nous, on va tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il nous marque des buts ». Ce sera sa mission mardi soir lors de la deuxième journée de l’UEFA Champions League (match Galatasaray-PSG à suivre en direct sur notre site). Un match où Falcao sera forcément attendu comme nous le précise Yunus Diber.

« Je pense que Falcao ne rencontrera aucun problème pour s’adapter au championnat compte tenu de sa force physique. Cependant, il sera soumis à une certaine pression dans les grands matches comme le duel contre le Paris Saint-Germain. Les fans de Galatasaray attendent de lui qu’il se montre dans de telles occasions mais il faut dire qu’il a récemment disparu de la pelouse dans le derby contre Fenerbahçe. Ses coéquipiers ne parvenaient pas à lui apporter le ballon dans la surface ». Il faudra rectifier le tir ce soir. D’autant qu’il présente l’avantage de bien l’adversaire du jour, à savoir le Paris Saint-Germain. Mais les Parisiens connaissent eux aussi le Colombien. Thiago Silva se méfie de lui comme il l’a expliqué sur le site officiel du club de la capitale. « C’est un joueur imprévisible. Il a beaucoup de qualités. On devra donc être attentifs, pas uniquement à lui, mais à toute l’équipe. Elle joue très bien à domicile, avec beaucoup de personnalité, et de l’expérience car beaucoup de ses joueurs ont évolué dans de grands clubs. Ils sont habitués à disputer la Champions League. On s’attend donc à un grand match de football. Il faudra faire un match de haut niveau. On ne peut pas contrôler le résultat d’une rencontre, mais on peut contrôler sa préparation, l’état d’esprit et la concentration. On verra à la fin qui aura mérité la victoire ». Réponse ce soir lors d’un choc qui promet d’être enflammé !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10