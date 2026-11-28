Le FC Barcelone pourra compter sur deux retours à l’occasion de son déplacement sur la pelouse du Deportivo La Corogne, ce dimanche (16h15). Dans un communiqué publié ce samedi, le club catalan a annoncé que Rodri et Andreas Christensen avaient reçu le feu vert du staff médical pour reprendre la compétition. Absent lors des trois dernières rencontres des Blaugranas, le milieu de terrain espagnol sera donc de nouveau à la disposition de Hansi Flick, tout comme le défenseur central danois.

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Pour Andreas Christensen, ce retour intervient après plusieurs semaines compliquées. Blessé depuis la rencontre face au FC Séville le 19 septembre, le Danois avait manqué sept matchs avant de retrouver la compétition contre l’Atlético de Madrid, disputant une trentaine de minutes. De nouveau blessé, l’ancien joueur de Chelsea avait ensuite été contraint de manquer les deux dernières rencontres du Barça. Deux renforts bienvenus pour Hansi Flick, dont l’équipe, actuellement leader de Liga, se déplace chez le douzième du championnat.