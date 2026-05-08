Real Madrid : Aurélien Tchouameni est abattu

La Casa Blanca est en feu. Plusieurs incendies ont pris à tous les étages de la maison blanche, où il ne semble plus y avoir de pompiers. Hier, le club a finalement décidé d’intervenir après une nouvelle grosse altercation entre Fede Valverde et Aurélien Tchouameni. Cela s’est terminé par un Uruguayen en sang et à l’hôpital pour se faire poser 3 points de suture. Coup de poing, gifle ou incident, toutes les versions ont été données.

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Ce qui est sûr, c’est que Valverde et Tchouameni sont les deux joueurs concernés par cette affaire. Hier soir, sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste José Luis Sanchez a indiqué : «Tchouameni est l’une des personnes les plus calmes dans le vestiaire et l’une des plus raisonnables. C’est pourquoi cette situation est extrêmement perturbante pour lui. Au club, on a passé un long moment à lui parler, essayant de calmer et d’atténuer les tensions. Tchouameni est très affecté par la situation avec Valverde, qui était d’une extrême gravité et profondément désagréable.»