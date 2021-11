Incidents OL-OM : la colère d'Antoine Kombouaré

Homme de convictions, Antoine Kombouaré se démarque toujours par son éternelle franchise. Présent en conférence de presse avant le déplacement du FC Nantes à Lille samedi (17 heures), le technicien nantais est revenu sur les incidents qui ont émaillé le début de match entre l'OL et l'OM dimanche dernier au Groupama Stadium. Des événements insupportables qui rendent fou de rage l'entraîneur des Canaris.

« Je me suis mis devant mon poste de télé parce que dans six jours (mercredi prochain), on joue Marseille. Je me suis dit 'tiens je vais me régaler et je vais bosser en regardant ce match', je suis très intéressé par ce que peut faire cette équipe de l’OM. Et puis au bout de cinq minutes, plus rien. J’étais très frustré, et ma frustration s’est transformée en colère. Ce n’est pas possible, ce sont des choses qui se répètent, et deviennent de plus en plus graves! Surtout, j’étais très affecté quand j’ai vu Dimitri au sol. Je ne peux plus voir ces images, c’est quelque chose de très grave de penser qu’il y a des gens qui viennent voir un match pour agresser un joueur. C’est inadmissible, impensable. Ces gens-là sont des criminels, ils n’ont rien à foutre dans les stades, il faut les interdire à vie, » a ainsi commenté Kombouaré. Le message est passé...