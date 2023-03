Le Real Madrid n’a plus confiance en Karim Benzema, Manchester United va se faire piller de ses stars

Le Real cherche au plus vite le remplaçant de Benzema

D’après les journalistes de AS, les dirigeants madrilènes douteraient clairement des capacités de Karim Benzema pour continuer à performer au club. Sa fragilité physique et ses performances sont pointées du doigt par le quotidien espagnol : Benzema a déjà raté 12 matchs à cause de sept problèmes physiques différents et il est bien en dessous de ses standards de la saison précédente. La direction de la Casa Blanca craint que cela se poursuive à cause de son âge, 35 ans. Ils seraient déjà convaincus qu’il lui faut un remplaçant, et cette fois un homme qui le poussera vraiment sur le banc. Si le quotidien évoque les classiques : Kylian Mbappé, Erling Haaland, Endrick; ils mettent ce samedi comme favori Dusan Vlahovic. Le buteur de la Juve plaît énormément aux dirigeants malgré un possible prix élevé : 100 millions d’euros.

West Ham va dépouiller Manchester United

West Ham voudrait débarrasser les Red Devils de trois joueurs cet été : le défenseur anglais Harry Maguire, le milieu de terrain écossais Scott McTominay et l’attaquant français Anthony Martial. David Moyes est un grand admirateur du trio et les a présélectionnés comme cibles potentielles pour le mercato estival. Ce serait une aubaine pour Harry Maguire, le défenseur anglais. Ces derniers mois, le taulier des Three Lions a chuté dans la hiérarchie des défenseurs centraux de MU, avec une charnière centrale généralement composée de Varane et de Martinez. Une situation logiquement difficile pour un joueur qui avait coûté plus de 80 millions d’euros. Il pourrait alors se relancer à West Ham. Le contrat de Martial à Old Trafford court jusqu’en 2024, avec l’option d’une année supplémentaire. Bien qu’Erik Ten Hag ait été clair sur la haute estime et le respect qu’il a pour l’attaquant français, il veut un groupe de joueurs sur lequel il sait qu’il peut compter. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a été si heureux de l’arrivée de Casemiro qui est très concluant avec les Reds. A contrario, Anthony Martial est souvent absent à cause de blessures, il devrait donc être poussé vers la sortie.

Naples se fait surprendre

La presse italienne est choquée par le résultat du match d’hier soir en Serie A. Leader incontesté de Serie A avec 18 points d’avance sur l’Inter Milan, le Napoli accueillait la Lazio Rome, devenue le briseur de Naples comme l’écrit La Gazzetta Dello Sport. Les Romains se sont imposés sur la plus petite des marges au stade Diego Armando Maradona (1-0). Pour le Corriere Dello Sport c’est surtout la victoire de Sarri sur Spalletti. La Lazio met fin à une série de 8 victoires consécutives des Napolitains en Serie A. mais surtout, c’est la première défaite de la saison à domicile pour les Partenopei. En tout cas, ces trois points permettent aux Laziales de devenir le nouveau dauphin de leur adversaire du soir, à seulement… 17 unités.