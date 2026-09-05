Le geste sympa de Didier Deschamps pour Rayan Cherki

Si la Coupe du Monde 2026 restera comme un rendez-vous manqué pour Rayan Cherki, l’international tricolore a sans doute apprécié la marque d’attention de son désormais ex-sélectionneur, Didier Deschamps. Comme le révèle le journal L’Équipe, DD et Guy Stéphan ont eu des mots positifs à l’égard de l’ancien Lyonnais à l’issue de la compétition, lui-même particulièrement touché.

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Les deux inséparables lui auraient alors souhaité par message une très belle saison, ajoutant qu’ils l’imaginaient promis à un avenir radieux s’il parvenait "à réprimer ses frustrations". Très peu utilisé lors du Mondial (130 minutes de jeu), le joueur de Manchester City avait en effet laissé transparaître quelques états d’âme au fil du tournoi. Lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre (4-6), Cherki avait notamment eu un geste d’humeur envers Deschamps, qui lui avait demandé de jouer vers l’avant. Mais une fois le recul pris, le joueur avait su faire son autocritique en privé, déçu de son match et globalement de son tournoi.