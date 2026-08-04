Juventus : Randal Kolo Muani rend déjà dingue Spalletti

Demain, la Juventus va croiser le fer avec Chelsea en amical. Avant ce choc, Luciano Spalletti s’est présenté face aux médias. Il a évoqué le mercato avec les signatures récentes de Kerim Alajbegovic et Randal Kolo Muani. «Avoir des joueurs qui arrivent avec enthousiasme est toujours un avantage. Nous les connaissons et nous avons suivi leur évolution. Deux autres joueurs sont arrivés avant eux et ont contribué à renforcer l’équipe sur le papier. Il nous faut maintenant trouver le bon équilibre, mais je suis satisfait du travail du club.»

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Concernant le premier cité, il a précisé : «c’est un jeune joueur important, un des chouchous du directeur (Massara, ndlr) , qui le suivait déjà l’an dernier.» Concernant Kolo Muani, il a déclaré : «tout le monde dans le vestiaire m’a dit que c’était un joueur exceptionnel. Nous le connaissons tous comme un bon joueur.» L’Italien a conclu en révélant qu’il attend d’autres renforts. «Je connais la qualité des dirigeants car je les connais depuis longtemps. Jusqu’à présent, ils nous ont prouvé la qualité de leur travail, j’ai donc pleinement confiance.»