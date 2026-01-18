Coupe du monde avec la France, Ligue 1 avec Lens… Florian Thauvin veut tout prendre !

Cette saison, le RC Lens est en train de choquer tout le monde. Après un exercice plus compliqué sous les ordres de Will Still la saison dernière, les Sang et Or brillent depuis le début de cet exercice avec Pierre Sage. L’ancien coach de l’OL a trouvé la formule avec sa nouvelle équipe et les Artésiens restent sur dix victoires de rang toutes compétitions confondues. Actuellement premiers de Ligue 1, les pensionnaires du stade Bollaert-Delelis font la course en tête et peuvent rêver du titre. Une superbe saison qui porte également le sceau de Florian Thauvin. Recruté cet été, l’ancien de l’OM s’est affirmé comme le leader technique de cette équipe.

La suite après cette publicité

Élu joueur du mois de novembre, l’ailier droit de 32 ans compte cinq buts et trois passes décisives en 19 matches cette saison. Un rendement impressionnant pour un joueur que beaucoup considéraient comme un pari à son retour en France. Finalement, l’ancien de Bastia fait office de valeur sûre en Ligue 1. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Thauvin est revenu sur la relation qu’il a avec Pierre Sage et qui lui permet de rayonner dans l’Artois depuis plusieurs mois : « le coach me fait confiance. Il me laisse être un leader dans le vestiaire et sur le terrain. C’est quelque chose qui marche bien jusqu’ici. Ça nous arrive d’avoir des désaccords. Le coach, comme moi, on fait le maximum dans la direction du club. Pourvu que ça dure comme ça. »

La suite après cette publicité

Le titre en Ligue 1 est dans le viseur de Florian Thauvin et du RC Lens

Dans ces conditions, Florian Thauvin et le RC Lens peuvent rêver d’une fin de saison de folie. Actuels leaders de Ligue 1, les Lensois peuvent rêver du titre tant ils maintiennent leur folle cadence depuis le début de saison. Interrogé sur la possibilité de gagner le titre, Thauvin a expliqué de manière assez explicite qu’il y pense de plus en plus : « le titre ? L’avenir nous le dira, une chose est sûre. On va garder la même ligne de conduite et travailler dur. On doit garder cet esprit d’équipe, sinon on est morts. Avec les cadres, on s’assure de garder cet état d’esprit dans l’équipe. On verra ce qui se passera. On peut dire qu’on en rêve, un objectif, je ne sais pas. Être premiers à la moitié du championnat, c’est magnifique. On aimerait conserver cette place jusqu’au bout. Se dire qu’on joue le titre, ça peut nous rajouter une pression supplémentaire inutile. Il faut être honnêtes, notre effectif n’est pas taillé pour aller chercher le titre en début de saison. Si on arrive à réaliser une saison exceptionnelle, on ne va pas s’en priver. »

L’un des autres grands objectifs du champion du monde 2018 est de retrouver l’Équipe de France. Rappelé lors des deux derniers rassemblements, "FloTov" s’est illustré avec un but contre l’Azerbaïdjan. Forcément, les Bleus est un objectif crédible pour l’ailier droit qui, malgré la concurrence, veut y croire : « j’espère, d’autant plus que je me suis relancé avec le groupe de l’équipe de France. Je rêve de participer à cette Coupe du monde, ça sera au coach de faire le choix. Je donnerai toujours tout pour le groupe, peu importe ma situation, car l’Équipe de France, c’est au-dessus de tout pour moi. Ce retour en sélection était fou, parce que j’ai marqué dès mon retour en sélection. J’ai été vraiment touché. On se sent privilégié dans ces moments-là, j’ai envie de gagner un autre trophée. » Voilà qui est dit.