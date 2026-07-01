Bruno Genesio remplace Habib Beye sur le banc de l’OM

Décidément, les entraîneurs des clubs du Nord qualifiés en Ligue des Champions ne restent pas en place. À Lens, Pierre Sage a décidé de quitter les Sang-et-Or après seulement un an passé dans l’Artois et a été remplacé par Dino Toppmöller. Du côté de Lille, c’est Bruno Genesio qui a rendu son tablier après deux saisons à la tête des Dogues. Le premier cité va tenter l’aventure à l’étranger, du côté de Crystal Palace, tandis que le second est resté en Ligue 1.

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Après une saison 2025/2026 très compliquée et ponctuée par une décevante cinquième place, l’Olympique de Marseille a décidé de tout changer. Le club phocéen a un nouveau président (Stéphane Richard), un nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi) et a choisi de nommer un nouvel entraîneur après quatre mois compliqués passés avec Habib Beye. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, Bruno Genesio a donc été choisi pour diriger cet OM new-look.

Un deuxième Olympique pour Genesio

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Bruno Genesio en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Bruno Genesio prendra ses fonctions ce jour, le mercredi 1er juillet 2026. Cette nomination s’inscrit dans le cadre du nouveau cycle sportif engagé par le club afin de poursuivre son développement et de renforcer durablement sa compétitivité au plus haut niveau. Fort d’une solide expérience acquise au niveau national et européen, Bruno Genesio s’est imposé au fil des années comme l’un des entraîneurs français les plus reconnus. Son parcours, sa connaissance du jeu, son exigence quotidienne ainsi que sa capacité à construire et à faire progresser des équipes ont convaincu l’Olympique de Marseille de lui confier la direction de son équipe première», peut-on lire sur le communiqué publié par la formation olympienne. Pour Genesio, il s’agira de sa quatrième expérience sur un banc de Ligue 1.

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Le natif de Lyon s’est fait connaître du grand public après son passage à la tête de l’Olympique Lyonnais (2011-2015). Après une brève aventure en Chine, Genesio a ensuite filé au Stade Rennais (2021-2023) avant de signer au LOSC (2024-2026). Son profil « made in OL » fera sûrement tiquer quelques-uns sur la Canebière, mais Rudi Garcia a démontré qu’un coach pouvait avoir des succès avec les deux Olympiques…