OL : la durée d’indisponibilité de Nicolas Tagliafico est connue

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais à la veille de son rendez-vous européen face à Crystal Palace, jeudi à 18h45. Déjà privé de Mohamed Ouedraogo, victime d’une rupture des ligaments croisés, Paulo Fonseca va également devoir se passer de Nicolas Tagliafico pendant plusieurs semaines. Absent lors du déplacement à Lens en raison de son retour tardif de sélection, le latéral gauche argentin est finalement revenu de son rassemblement international avec une blessure musculaire. Une information confirmée par son entraîneur en conférence de presse ce mercredi. « Nicolas Tagliafico est revenu blessé du rassemblement avec l’Argentine. Il a eu une blessure musculaire lors du match qu’il a joué et ce devrait être pour trois semaines », a expliqué le technicien portugais. Le défenseur ne participera donc pas à la réception de Crystal Palace et manquera plusieurs rencontres à venir.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle absence complique sérieusement les plans de Paulo Fonseca, qui se retrouve désormais avec très peu de solutions sur le côté gauche de sa défense. Avec les indisponibilités simultanées de Tagliafico et Ouedraogo, Abner Vinicius apparaît comme le seul véritable spécialiste disponible à ce poste. L’entraîneur lyonnais pourrait néanmoins envisager d’autres alternatives, notamment en repositionnant Ruben Kluivert dans ce couloir, une position qu’il a déjà occupée ponctuellement la saison dernière. Le retour de Moussa Niakhaté constitue en revanche une bonne nouvelle pour le staff lyonnais. Également absent lors du déplacement à Lens, le défenseur sénégalais sera bien présent dans le groupe pour affronter Crystal Palace, comme l’a confirmé Fonseca. Un renfort bienvenu pour une arrière-garde lyonnaise particulièrement touchée par les blessures.