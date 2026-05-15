CdM 2026 : un projet proposé à Djamel Belmadi et Walid Regragui

Ce vendredi soir, L’Equipe a fait quelques révélations sur les coups tentés par les médias pour le Mondial 2026. Le quotidien français a expliqué que RMC avait tenté de renforcer son dispositif pour la Coupe du Monde. En plus de Samuel Umtiti, la radio a tenté d’avoir Djamel Belmadi et Walid Regragui en consultant. En vain visiblement.

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L’Equipe précise que RMC rêve toujours d’intégrer Djamel Belmadi à sa bande de consultant la saison prochaine. Reste à savoir si le technicien algérien acceptera cette proposition. Pour rappel, l’ancien sélectionneur de l’Algérie est toujours en poste avec Al-Duhail.