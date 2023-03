Betis - Manchester United : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa sur Foot Mercato ! Le Bétis Séville accueille ce jeudi, au stade Benito Villamarin, Manchester United dans le cadre des huitièmes de finale retour de la compétition. Une rencontre très attendue entre deux formations habituées aux joutes européennes. Le match aller s’est avéré être à sens unique avec une victoire nette et sans bavure des Red Devils à Old Trafford face à des Andalous impuissants (4-1). Le Bétis Séville va donc devoir réaliser un véritable exploit à domicile pour renverser la vapeur et ainsi se qualifier au prochain tour de la Ligue Europa.

Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h45.

La suite après cette publicité

Pour ce match retour, Erik Ten Hag mise sur la continuité en maintenant son système de jeu préférentiel, le 4-2-3-1, tout en opérant quelques changements par rapport au week-end dernier. Le technicien batave a en effet décidé de titulariser Wout Weghorst en pointe. Ce dernier sera soutenu sur le front de l’attaque par Facundo Pellistri, Bruno Fernandes et Marcus Rashford. Fred et Casemiro sont reconduits au milieu, devant une défense où ne figure pas Raphaël Varane. Le Tricolore est remplacé par Harry Maguire. Concernant la composition du Betis, Manuel Pellegrini aligne le même système de jeu, le 4-2-3-1, articulé autour d’un milieu composé de William Carvalho et Guido Rodriguez. Ayoze Pérez est titularisé en pointe et est épaulé par Aitor Ruibal, Joaquin et Juanmi.

À lire

Les Red Devils résistent face à la pression sévillane !

Compositions des équipes :

Betis : Rui Silva - Sabaly, Pezzella, Gonzalez, Abner - Rodriguez, Carvalho - Ruibal, Joaquin, Juanmi - Ayoze Perez.

La suite après cette publicité

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Malacia- Fred, Casemiro - Pellistri, Fernandes, Rashford - Weghorst.