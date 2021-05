Euro 2020, EdF : Wissam Ben Yedder réagit à sa sélection

Si c'est évidemment Karim Benzema et son retour en Bleus six ans après qui vampirise l'annonce de la liste des 26 tricolores, Wissam Ben Yedder se fait lui aussi une place dans la ligne d'attaque, aux côtés de Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Thomas Lemar (Atlético de Madrid) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Sans être un titulaire indiscutable, le buteur de l'AS Monaco se faisait de plus en plus une place dans le groupe de Didier Deschamps et il est ce soir récompensé. Il a réagi sur Twitter : « pari réussi. Tellement fier de faire partie de ce groupe pour une compétition majeure internationale, c'est un immense honneur pour moi d'être là et de porter ce maillot », a-t-il écrit.