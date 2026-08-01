FIFA : le Qatar apporte son soutien à Gianni Infantino

Le Qatar a pris position dans la bataille qui oppose actuellement Gianni Infantino à une partie du football mondial. Alors que le projet FIFA Forward Enterprise provoque une fronde grandissante en Europe, la Fédération qatarienne a affiché son soutien au président de la FIFA et salué son choix de retirer temporairement cette proposition controversée. Une prise de parole qui intervient alors que plusieurs confédérations, clubs, joueurs et gouvernements demandent davantage de transparence autour de cette réforme.

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Dans un communiqué, l’instance qatarienne a déclaré : «nous saluons la décision du président de la FIFA, Gianni Infantino, de retirer la proposition FIFA Forward Enterprise dans l’intérêt de la communauté internationale du football. Bien que la proposition ait du mérite, nous applaudissons à la sagesse qui sous-tend l’unité parmi les associations membres. L’Association de football du Qatar soutient pleinement les efforts du président Infantino pour continuer à développer et renforcer le jeu dans le monde entier», a déclaré le président Cheikh Hamad ben Khalifa ben Ahmed Al Thani.