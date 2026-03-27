La presse détruit Vinicius Jr, l’Italie s’enflamme après son succès

Vinicius sous le feu des critiques

Au Brésil, la prestation des Auriverdes qui se sont inclinés 2-1 face à la France hier fait jaser. "Deux niveaux" placarde Globo Esporte sur sa une, qui fait référence à l’écart de niveau entre les deux équipes hier soir. Et parmi les joueurs visés après cette défaite, celui que l’on retrouve au premier plan n’est autre que le Madrilène Vinicius Junior. Crédité de la note de 3,5 par notre rédaction, le numéro 10 brésilien, en grande forme ces dernières semaines, ne s’est pas montré virevoltant face aux Bleus et a semblé moins présent que d’habitude dans son couloir. ESPN Brésil n’est pas tendre avec sa star non plus en indiquant que Mbappé a été bien meilleur que son coéquipier. Même son de cloche en Espagne pour AS qui a qualifié le numéro 7 madrilène de "neuf transparent" hier soir et a été pétrifié par Mbappé. De son côté, le journal L’Équipe se montre également virulent à l’égard du Brésilien en qualifiant sa prestation de désastreuse.

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La presse italienne salue la performance de la Squadra Azzurra

Direction l’Italie qui jouait gros hier soir. "Italie Oui" s’exclame la Gazzetta Dello Sport après le succès 2-0 des Italiens à Bergame dans leur premier match de barrage face à l’Irlande du Nord synonyme de qualification en finale de la voie A. La Squadra Azzurra, qui a souffert en première période, a réussi à faire la différence dans le 2e acte grâce à Sandro Tonali et Moïse Kean. Et après ce succès la presse italienne jubile alors que l’Italie n’est plus qu’à une marche de disputer à nouveau la Coupe du Monde. Le journal au papier rose remercie son leader Sandro Tonali, qui s’est montré à la hauteur de l’évènement. Forcément côté italien, on est déjà tourné vers la suite. "Maintenant terminons le travail" placarde le Corriere tandis que la Gazzetta se projette déjà sur le futur adversaire. "À la fin, c’est la Bosnie", indique le quotidien transalpin. Vainqueurs du Pays de Galles aux tirs au but grâce à une égalisation tardive d’Edin Dzeko, les Bosniens se donnent le droit de rêver avant de défier la Squadra Azzurra à domicile.

Les casse-têtes de Thomas Tuchel

On termine en Angleterre, où les choix de Thomas Tuchel seront aussi scrutés de près alors que les Three Lions affrontent l’Uruguay dans un match test. "Les grands problèmes qui empêchent Tuchel de dormir" placarde le Mirror Sport alors que l’entraîneur de la sélection anglaise devra faire des choix importants avant le Mondial. Des chantiers dans toutes les zones du terrain à commencer par la défense. Si Thomas Tuchel semble donner une longueur d’avance à John Stones et Marc Guéhi, Stones revient de blessure et c’est Harry Maguire qui devrait avoir les faveurs de l’entraîneur face à l’Uruguay. Enfin, offensivement, il y a du beau monde également et il faut trancher. Si le poste d’Harry Kane est indéboulonnable, Cole Palmer pousse pour une place de numéro 10 et l’entraîneur semble favorable à cette idée. Mais alors comment associer le joueur de Chelsea et Jude Bellingham ensemble ? Selon le média anglais, Bellingham devrait vraisemblablement évoluer en tant que milieu offensif doté d’une totale liberté de mouvement tandis que Palmer occupera le rôle de meneur de jeu.