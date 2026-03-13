Coupe du monde 2026 : la réponse cinglante de l’Iran à Donald Trump

La guerre au Moyen-Orient continue d’avoir des répercussions dans le monde du football. Ciblée par des frappes militaires américaines et israéliennes, l’Iran avait tapé du poing sur la table. Placé dans le groupe G de la prochaine Coupe du monde 2026 (avec la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande), qui doit se tenir aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le pays perse avait déclaré, par la voix de son ministre des Sports, Ahmad Doyanmali, qu’il boycotterait la compétition.

« Vu que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, il n’y a aucune condition qui ferait qu’on participerait à cette Coupe du Monde. On nous a imposé deux guerres en huit ou neuf mois, et des milliers de nos citoyens ont été assassinés. Il n’y a aucune possibilité que l’on participe. Si c’était un autre pays organisateur, la communauté internationale aurait sûrement déjà réagi et elle lui aurait retiré l’organisation de la compétition », déclarait-il le 11 mars dernier.

«Le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui porte simplement le titre de « pays hôte »»

Depuis, l’Iran n’avait pas confirmé son forfait à la FIFA avec des démarches officielles et ces déclarations restaient celles d’un homme politique ne parlant qu’en son nom. Sauf que le président des États-Unis, Donald Trump, a clairement invité l’Iran à confirmer son boycott, assurant même de manière indirecte qu’il ne saurait assurer la sécurité de la Team Melli à 100% aux États-Unis. «L’équipe nationale de football d’Iran est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense pas vraiment que sa présence soit appropriée pour sa propre vie et sa propre sécurité. Merci de votre attention sur ce sujet», a écrit le président américain sur le réseau social Truth.

Une sortie menaçante qui a eu le mérite de faire réagir l’équipe nationale iranienne sur son compte Instagram. «La Coupe du monde est un événement historique et international, dont la FIFA, et non un pays, est l’organisatrice. L’équipe nationale iranienne a été parmi les premières à se qualifier pour ce tournoi majeur, grâce à sa domination et aux victoires consécutives des joueurs iraniens. Il est donc inconcevable d’exclure l’Iran de la Coupe du Monde. Le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui porte simplement le titre de « pays hôte » (les États-Unis, ndlr) mais qui n’a pas la capacité d’assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial.» L’Iran n’a donc pas encore déclaré forfait, mais la tension avec les États-Unis est montée d’un cran.