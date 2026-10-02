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UEFA Nations League

Équipe de France : le coup franc sensationnel de Michael Olise

Par Kevin Massampu
1 min.
France 1-1 Italie

L’équipe de France a enfin fait sauter le verrou italien ! Après plus de 50 minutes où les Bleus ont dominé la Squadra sans trouver la faille, il aura fallu attendre la 55e minute pour voir la France marquer dans ce 3e match de Ligue des Nations. Après une faute adverse sur Rayan Cherki, la France obtenait un coup franc extrêmement bien placé à l’entrée de la surface. Sur une combinaison à deux, Cherki décalait le ballon pour Michael Olise, dont la frappe sublime du gauche allait taper la barre transversale avant de finir au fond des filets de Donnarumma

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Avec ce magnifique coup franc joué à deux, le joueur du Bayern Munich est le premier joueur à marquer sur coup franc au Stade de France depuis le 23 mars 2025 contre la Croatie… Là aussi, c’est lui qui avait marqué. Il devient par ailleurs le premier joueur à avoir inscrit deux coups francs avec l’équipe de France dans l’enceinte de Seine Saint-Denis.

Pub. le - MAJ le
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