Monaco : Paris Brunner savoure sa réussite sous Filipe Luís

Titularisé en raison des nombreuses absences dans l’effectif monégasque, Paris Brunner a parfaitement saisi sa chance lors de la victoire de Monaco sur la pelouse du Gornik Zabrze (3-2) dans le barrage aller de Ligue Europa Conférence. L’attaquant allemand de 20 ans a inscrit le troisième but de l’ASM et surtout son premier en compétition officielle avec le club de la Principauté. Une confirmation après une préparation estivale réussie pour celui qui n’avait disputé que sept rencontres la saison dernière.

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« Je pense que ça se voit », a souri Brunner en zone mixte au moment d’évoquer sa confiance actuelle et celle accordée par Filipe Luís. « Le coach m’a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Aujourd’hui, je n’étais pas seulement numéro 9, j’ai joué en 10 et j’étais libre. C’était bien. Je vais continuer comme ça. » Arrivé à Monaco à seulement 17 ans en provenance du Borussia Dortmund pour environ 4 millions d’euros, Brunner commence désormais à trouver sa place dans l’équipe première et profite de sa polyvalence offensive pour gagner du temps de jeu.