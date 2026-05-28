Coupe du Monde 2026 : le Brésil annonce une absence de plusieurs semaines pour Neymar

C’était redouté, et la nouvelle est désormais confirmée. Touché au mollet depuis plusieurs semaines, Neymar souffre d’une blessure finalement plus grave que prévu. Les premiers échos laissaient penser que l’international brésilien souffrait d’un simple oedème sans gravité, qui ne devait en tout cas pas le perturber dans sa préparation à la Coupe du Monde.

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Les derniers signaux n’étaient pourtant pas rassurants, puisque l’ex-Parisien n’avait pas pu participer à l’entraînement collectif de la Selecao ce mercredi. Le staff médical de la sélection lui a finalement fait passer une IRM dans une clinique privée, et les résultats n’inspirent guère à l’optimisme. Si Neymar n’est pas forfait, la durée de son absence est estimée entre 2 à 3 semaines. Quid de l’état dans lequel il reviendra ?

Pas de match contre le Maroc, a priori

Ce jeudi, le médecin de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, a confirmé la nouvelle : «Neymar s’est présenté hier à Granja Comary et a passé tous les examens médicaux, dont une IRM qui a révélé une lésion de grade 2 au mollet, et non un simple œdème. On prévoit qu’il sera rétabli d’ici deux à trois semaines », a-t-il indiqué.

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