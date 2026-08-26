Axel Disasi file en prêt à Crystal Palace

Après Aston Villa puis West Ham la saison dernière, Axel Disasi connaît un 3e prêt depuis sa signature à Chelsea. Le défenseur central français débarque à Crystal Palace pour un an, comme nous vous le rapportions ces derniers jours. Il s’agit donc d’un prêt qui sera payant et sans option d’achat.

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« Je suis très heureux. Le club a évolué dans la bonne direction, donc je pense que c’était le bon endroit où continuer pour moi », a réagi le joueur de 28 ans, qui va donc évoluer sous les ordres de Pierre Sage. Disasi est toujours sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2029 où il ne fait plus partie des plans.