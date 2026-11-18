Élu parmi les « Hommes de l’année 2026 » par le célèbre magazine GQ, succédant ainsi à son coéquipier Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a tenu à adresser un message vidéo lors de la cérémonie organisée ce mercredi soir à l’Hôtel Plaza Athénée. Éloigné des terrains pour plusieurs longs mois après avoir été opéré d’une grave blessure au genou droit, l’ailier géorgien du PSG a expliqué son absence tout en savourant cette reconnaissance : « c’est un honneur pour moi et j’aurais adoré être parmi vous ce soir. Mais je ne peux pas, alors je suis très heureux d’ici », a-t-il confié.

La suite après cette publicité

S’il a seulement terminé 6e du Ballon d’Or 2026 malgré son sacre de meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions, le joyau parisien a immédiatement associé le vestiaire du PSG à cette distinction : « j’ai vécu une saison incroyable avec le PSG, avec mes coéquipiers, et j’en suis vraiment fier. Sans eux, je pense que cela n’aurait pas été possible. Je suis donc vraiment fier de moi-même, de mes coéquipiers qui m’ont aidé à remporter ce trophée ». Un hommage collectif.