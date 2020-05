FC Barcelone : le terrible calvaire de Samuel Umtiti se poursuit

Formé à l'Olympique Lyonnais où il devient vite un élément fiable, Samuel Umtiti connaît un véritable tournant dans sa carrière à l'été 2016. Suite à la blessure de Jérémy Mathieu, le défenseur central participera à l'Euro qui s'organise en France et damera le pion d'Adil Rami en cours de compétition pour finir titulaire. Malgré une finale perdue contre le Portugal (1-0 après prolongation), il rejoindra le FC Barcelone avec qui il s'était engagé quelques jours plus tôt. L'expérience se passera idéalement les deux premières saisons. Il devient vite titulaire à la place de Javier Mascherano et remporte notamment la Liga. Il surfe sur cette dynamique et dispute la Coupe du Monde 2018 avec la France et remporte la compétition. La suite est bien plus compliquée. La faute en grande partie à sa fragilité.

Pourtant, quand il était à l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti a été très fiable pour ses différents coachs, que ce soit Rémi Garde, Hubert Fournier ou encore Bruno Génésio. Comme le recense le journal catalan Sport, le natif de Yaoundé n'avait été absent que 17 jours pour blessure lorsqu'il portait le maillot des Gones. Le chiffre a progressivement augmenté au cours de son aventure au FC Barcelone. Lors de sa première saison avec les Blaugranas, il a connu deux petits pépins en début de saison. 24 jours d'absence, entre le 19 septembre et le 13 octobre, puis 21 jours pour un problème à la cuisse en novembre. Rien de bien inquiétant puisqu'il a su enchaîner dans la foulée, avec de très belles prestations à la clé.

Le tournant en 2018

Le tournant arrive la saison suivante avec une blessure musculaire qui lui fera manquer neuf matches à partir de décembre 2017. Touché pendant 47 jours, Samuel Umtiti reviendra fin janvier. À l'issue de la saison en mai, il va connaître sa première blessure au niveau des genoux. Il sera de retour au bout de deux semaines et refusera de se faire opérer afin de participer à la Coupe du monde 2018 avec la France. Un choix payant puisqu'il remporte la compétition et devient le héros de la demi-finale contre la Belgique (victoire 1-0). Cependant, sa carrière va en souffrir. Revenu tard du Mondial, il se retrouve en concurrence direct avec Clément Lenglet. Tout d'abord titulaire dans l'esprit d'Ernesto Valverde, il enchaîne les six premiers matches de championnat avant de se blesser de nouveau au genou. Absent neuf matches, il retrouve sa place de titulaire assez vite et participe au choc contre l'Atlético de Madrid (1-1) mais rechute immédiatement.

Cette fois, il est sur le flanc pendant 83 jours, la pire blessure de sa carrière. Avec 83 jours hors des terrains, il ne revient qu'en février 2019 mais il est déjà trop tard. Le sprint final de la saison est lancé et Clément Lenglet a prouvé qu'il avait les épaules pour être titulaire au FC Barcelone. Troisième dans la hiérarchie à son poste au lancement de la saison 2019/2020, il n'arrive pas à inverser la tendance. Pire, il connaît deux nouvelles blessures qui lui font manquer 10 matches. L'arrivée de Quique Setién lui permt de retrouver un peu de temps de jeu et il alterne avec Clément Lenglet. Toutefois, ça n'empêche pas le FC Barcelone de chercher à s'en débarrasser. En quête de liquidités, le club catalan aimerait obtenir environ 30 millions d'euros en cas de départ du défenseur français. Mais avec sa blessure ce samedi, un jour après avoir fait son retour à l'entraînement, Samuel Umtiti ne va pas arranger son cas.