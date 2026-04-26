Monaco : Pocognoli recadre sévèrement ses joueurs

Accroché sur la pelouse de Toulouse (2-2) après avoir pourtant mené de deux buts, l’AS Monaco a laissé filer une occasion précieuse dans la course au podium de Ligue 1. Avec ce nouveau match nul concédé dans les derniers instants, le club de la Principauté reste à distance de ses concurrents directs et voit ses ambitions européennes se fragiliser à trois journées de la fin. Une dynamique frustrante pour les Monégasques, incapables de confirmer leur avantage malgré une première période maîtrisée.

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Après la rencontre, Sébastien Pocognoli n’a pas masqué sa déception, pointant du doigt le manque de constance de son équipe. « C’est un peu à l’image de notre saison et des derniers mois. Il y a une forme d’inconstance qui peut être expliquée par plein de choses très objectives », a-t-il expliqué au micro de Ligue 1+. L’entraîneur monégasque a également regretté le changement d’attitude après la pause : « en deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer alors que les premières minutes, on était excellent au ballon. » Conscient des enjeux restants, il a insisté sur la nécessité de bien finir : « il y a encore des objectifs, trois matches et l’Europe en ligne de mire. On se doit de bien terminer. C’est important pour donner une bonne image. »