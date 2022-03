Edouardo Camavinga raconte ses débuts compliqués

La suite après cette publicité

Lors d’une interview pour One Football, le milieu de terrain du Real Madrid Edouardo Camavinga a évoqué ses débuts difficiles dans le monde professionnel à Rennes en 2019. « Lors de mon premier entraînement avec les pros, j’ai passé un mauvais moment physiquement. Je crois que j'ai failli vomir, on a fait beaucoup de choses, mais je me suis adapté », a raconté le Français qui n’avait que 16 ans lorsqu’il a rejoint l’effectif professionnel du Stade Rennais.

Arrivé l’été dernier à Madrid, le milieu de 19 ans a expliqué également qu’il apprenait énormément de ses coéquipiers qui essayent de l'encadrer. « Quand je joue avec Casemiro, j'essaie d'apprendre beaucoup de lui tactiquement. Avant les matchs, quand j’ai commencé, Casemiro m'a dit de jouer simplement et d'être efficace. Il y a aussi Luka Modric et Toni Kroos. J'apprends beaucoup de ce trio, parce que je peux jouer n'importe où au milieu de terrain et je dois apprendre de tout le monde pour être performant lorsque l'entraîneur me place sur le terrain », a déclaré l’international tricolore qui a disputé 26 matches avec le Real depuis le début de la saison, inscrit un but et délivré deux passes décisives.