Géorgie : le phénomène Tornike Kvaratskhelia crève l’écran

En ce moment, le Paris Saint-Germain déplore la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture des ligaments croisés contre le FC Barcelone après son excellente saison 2025/2026 où il a remporté la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec les Franciliens, il ne sera pas disponible avant de longs mois. Un gros coup dur également pour la Géorgie qui devra compenser sans son joueur star pour le prochain rassemblement de novembre et celui de mars prochain. Pour autant, le peuple géorgien n’est pas totalement privé de Kvaratskhelia. Le frère de Khvicha, Tornike est en train de briller avec le Dinamo Tbilissi.

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Rapidement considéré comme un grand espoir du club géorgien, il a déjà tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs. La Juventus est à l’affût mais c’est surtout le Bayern Munich qui s’est positionné. Le club allemand l’a d’ailleurs invité à visiter les installations du club et avait même joué un match amical avec les Bavarois. «Oui, je peux confirmer que le garçon est là, le frère, et qu’il s’entraîne avec l’équipe, qu’il a disputé un match amical. C’est un jeune homme qui a du talent. Quant à savoir s’il est aussi bon que son frère, qui est exceptionnel, un joueur de classe mondiale, ce serait exagéré de le dire pour l’instant, mais c’est un jeune joueur talentueux et nous verrons bien comment les choses évolueront», confirmait le directeur sportif Christoph Freund.

Déjà en avance sur son frère

Depuis, la situation a bien évolué pour Tornike Kvaratskhelia. Lancé en professionnel le 16 mai dernier lors d’un match gagné contre Iberia (2-0). Disputant 17 matches avec le Dinamo Tbilissi, il est devenu un remplaçant de luxe. Aidant l’actuel troisième de Géorgie dans la course au titre (2 points de retard sur le leader, le Dinamo Batumi), il a même eu le luxe de découvrir la Ligue Europa Conférence. Son club a dominé l’US Mondorf (2-1/1-1) avant de totalement craquer contre le Zalgiris (3-0/2-7). Remuant dans son couloir, Tornike Kvaratskhelia a montré de belles choses et cela lui a permis d’être récompensé. Giorgi Adamia l’a convoqué en septembre dernier en Géorgie U21. Surclassé, il a disputé trois matches contre la Grèce, l’Irlande du Nord et l’Allemagne. Une belle expérience pour lui qui continue d’apprendre très vite et d’avoir une précocité encore plus importante que son frère.

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Tornike Kvaratskhelia, brother of Khvicha, scoring and celebrating just like his older brother 😎



#UYL https://t.co/BCL9W0ctoA — UEFA Men’s Youth (@UEFAMensYouth) October 29, 2026

Disposant du même poste et d’un registre de jeu similaire à son aîné, Tornike Kvaratskhelia affine sa palette avec le Dinamo Tbilissi. En parallèle de ses matches avec l’équipe première, il dispute aussi la Youth League avec les U19 et s’est totalement baladé ce mercredi contre Copenhague. Avec un doublé et une passe décisive, il a été l’homme du match lors de la victoire 3-0 de son équipe. Une victoire qui offre de belles perspectives de qualification aux siens. Un niveau désormais trop facile pour lui qui est déjà prêt pour le monde professionnel comme il le démontre avec l’équipe première. A lui de devenir un titulaire désormais avant d’entrevoir un départ de Géorgie juste derrière. Khvicha Kvaratskhelia avait attendu ses 18 ans pour aller au Lokomotiv Moscou en 2019. Tornike qui est né le 7 février 2010 va encore devoir patienter un an, ce qui lui laisse le temps de devenir incontournable au pays.