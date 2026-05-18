Jean-Michel Roussier ne comprend pas la démission de Mathieu Bodmer

Tombeur de Lorient, dimanche soir, Le Havre évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Oui mais voilà, quelques minutes après le coup de sifflet final, les supporters du club doyen ont également appris le départ de Mathieu Bodmer, le directeur sportif. «Il n’y aura pas de suite malheureusement. J’ai décidé d’arrêter, j’avais prévenu le président depuis quelques semaines. Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne. On verra ce que je ferai plus tard», a ainsi déclaré l’ancien joueur du PSG. De passage en zone mixte quelques instants plus tard, le président des Ciel et Marine, Jean-Michel Roussier, a pris acte de sa décision, sans pour autant comprendre les raisons de ce départ soudain.

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«Je ne suis pas surpris, j’étais un petit peu au courant, vous imaginez bien. Ce sont des choses dont on a beaucoup parlé. Je connaissais sa volonté d’arrêter, j’en prends acte, point. Mais ça a fait l’objet de beaucoup de discussions entre lui et moi, bien sûr. Ce n’est pas un mec facile à convaincre, Mathieu. Je regrette évidemment qu’il ait pu prendre cette décision, qu’il l’ait annoncée rapidement à ce point, à part à moi dans les bureaux. Je pense que ça méritait qu’on en discute un peu plus ces jours-ci. Ce n’est pas le cas. Je l’entends son désarroi. Est-ce que je le comprends ? Est-ce que je le partage ? La réponse est non. Mais je l’entends, bien sûr. C’est quelqu’un que je respecte beaucoup. Je sais ce qu’il a fait pour le club pendant quatre ans et je regrette évidemment sa volonté de s’en aller. Je ne suis pas arrivé à le retenir, c’est comme ça». Le HAC s’apprête désormais à entrer dans un nouveau cycle.