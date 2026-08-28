PSG : Willian Pacho salue l’esprit de revanche face au LOSC

Comme face à Rennes dimanche dernier (2-2), le PSG a encore dû puiser dans ses ressources pour éviter la défaite. Menés de deux buts par Lille, les Parisiens ont réussi à refaire leur retard en toute fin de rencontre grâce à Vitinha et Marquinhos, dans les tout derniers instants. Un nouveau retour qui laisse forcément beaucoup de regrets aux Dogues, qui pensaient tenir une victoire de prestige face au champion de France.

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Après la rencontre, Willian Pacho a surtout retenu la réaction parisienne malgré une entame compliquée. « On savait que ce serait difficile contre une très belle équipe. La première mi-temps était dure, mais on n’a rien lâché et on a réussi à revenir. Je crois que nous allons monter en puissance, malgré la préparation écourtée. Il faudra être patient et continuer à travailler », a expliqué le défenseur équatorien de 24 ans.