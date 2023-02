Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur TFC-OM

Après une première pause européenne en ce milieu de semaine, la Ligue 1 est de retour ce week-end après quelques belles affiches, dont un TFC-OM très attendu et explosif entre deux équipes au jeu spectaculaire. Toulouse peut-il être le club qui va stopper la belle série de l’Olympique de Marseille ?

Face à l’ogre marseillais, qui reste sur 11 victoires lors de ses 13 derniers matches toutes compétitions confondues, le club de la Ville Rose et son jeu offensif léché (13 buts marqués lors des 5 derniers matches) devraient être à 100 % pour espérer venir à bout de la bande à Igor Tudor.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

l’OM l’emporte à Toulouse (cote à 1,86)

Comment battre l’OM ? Voici une équation que seul Nice est parvenu à résoudre ces dernières semaines. Avec seulement une défaite lors de ses 13 derniers matches, le club phocéen est irrésistible, comme l’attestent ses deux dernières victoires face au PSG en Coupe de France et à Clermont le week-end dernier. Cette fois-ci, c’est le Tefécé qui se dresse devant Marseille. Une équipe talentueuse, au jeu offensif, mais qui cale souvent contre les gros du championnat. Le PSG à deux reprises, Monaco, Lens, et surtout l’OM à l’aller au Vélodrome 7-1 ont fait plier une équipe toulousaine par moment encore un peu tendre dans les grands rendez-vous. Grâce à son expérience et sa dynamique du moment, la bande à Igor Tudor, qui a lancé son sprint pour rattraper le PSG en L1, devrait logiquement prendre la mesure de Toulouse.

but d’Alexis Sanchez (cote à 2,45)

C’est l’homme en forme du côté de Marseille. La star chilienne, que certains jugeaient en fin de carrière, revit sur la Canebière et a déjà scoré à 9 reprises en L1. Mieux sur ses deux derniers matches, il a marqué 3 buts dont deux penaltys. De quoi espérer un nouveau but de l’ancienne star d’Arsenal et du Barça.

Victoire 1-2 de l’OM à Toulouse (cote à 8,10)

Match spectaculaire en vue au Stadium entre le TFC et l’OM. Deux formations portées vers l’offensive qui devraient se lâcher et marquer des buts. Mais à ce petit jeu, c’est le club phocéen qui devrait l’emporter d’une courte tête. A FM, on imagine bien une courte mais précieuse victoire 1-2 de Marseille à Toulouse dans un match débridé.

