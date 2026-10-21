PSG : possible rupture des ligaments croisés pour Khvicha Kvaratskhelia

La soirée avait pourtant tout pour être parfaite. Vainqueur du FC Barcelone (4-2) au terme d’un choc spectaculaire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a frappé un nouveau grand coup sur la scène européenne. Mais derrière l’euphorie de ce succès prestigieux, une immense inquiétude règne désormais dans les rangs parisiens. Et pour cause, Khvitcha Kvaratskhelia pourrait avoir été victime d’une très grave blessure au genou. Titulaire face aux Blaugrana malgré un début de saison relativement décevant, l’international géorgien espérait profiter de cette affiche pour retrouver son meilleur niveau. Il avait d’ailleurs parfaitement lancé sa rencontre en trouvant le poteau dès les premières minutes, avant de progressivement disparaître des débats offensifs.

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Mais si l’ancien Napolitain n’a pas toujours été inspiré avec le ballon, il n’a jamais rechigné à la tâche. Très actif dans les efforts et les duels, Kvaratskhelia a finalement été victime de son engagement peu avant l’heure de jeu. Sur un choc particulièrement violent avec Xavi Espart, l’ailier parisien s’est immédiatement écroulé au sol, visiblement touché au genou. Les images ont rapidement suscité une immense inquiétude. Se tordant de douleur, le Géorgien, remplacé, ne pouvait même pas poser le pied par terre.

Une mauvaise nouvelle pour le PSG

Et malheureusement, les premières informations ne sont pas rassurantes. Selon L’Équipe, les premiers tests effectués après la rencontre ont fait naître de très fortes inquiétudes dans l’entourage du joueur. Au point qu’une rupture des ligaments croisés du genou est désormais redoutée. Plusieurs proches de l’international géorgien craignaient ce scénario ce mardi soir. Pour autant, aucun diagnostic définitif n’a encore été établi et les dirigeants parisiens préfèrent attendre les résultats des examens complémentaires avant de se prononcer.

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Kvaratskhelia doit ainsi passer une IRM ce mercredi afin de déterminer précisément la nature de sa blessure et son éventuelle durée d’indisponibilité. Si la rupture des ligaments croisés venait à être confirmée, les conséquences seraient considérables pour Luis Enrique et son effectif. Une telle blessure pourrait éloigner Khvitcha Kvaratskhelia des terrains pendant de nombreux mois et compromettre sérieusement la suite de sa saison. Un scénario catastrophe pour le club de la capitale, qui pourrait ainsi perdre l’un de ses principaux atouts offensifs.