Liga : une reprise qui a convaincu tout le monde... ou presque

La Liga a repris du service dès jeudi dernier, avec une vingt-huitième journée qui s'est conclue dimanche soir par ce 1-1 entre la Real Sociedad et Osasuna. Un long week-end de football outre-Pyrénées où on attendait logiquement la bande de Lionel Messi, Luis Suarez, Eden Hazard, Karim Benzema et compagnie, mais surtout, on attendait de voir comment allaient se dérouler ces rencontres pour le moins inédites, à huis clos et avec une toute nouvelle réalisation pour les chaînes TV. En Espagne, le retour de la Bundesliga avait été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Movistar, diffuseur du championnat allemand au pays de Cervantes, avait notamment annoncé via un communiqué un record d'audience absolu lors du derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 lors du week-end de reprise de la Bundesliga. Ce duel a multiplié par quatre le précédent record d'audience pour un match allemand en Espagne ! Autant dire que le retour de la compétition domestique était attendu de pied ferme malgré de nombreuses craintes, concernant la préparation physique des joueurs principalement. Beaucoup de coaches et footballeurs s'étaient notamment manifestés à ce sujet, demandant une ou deux semaines supplémentaires pour optimiser leur prépa.

Intéressons-nous au terrain d'abord. De ce côté là, le niveau affiché a été assez satisfaisant. Plus que ce qu'on était beaucoup à prévoir. On a ainsi vu beaucoup de séquences de jeu intéressantes, au cours desquelles les joueurs ont montré ne pas avoir perdu leurs automatismes. Le deuxième but du Real Madrid dimanche après-midi, avec cette belle combinaison entre Benzema, Hazard et Ramos en est la preuve. Un peu plus d'erreurs individuelles certes, notamment pour les gardiens, puisque David Soria (Getafe), Fernando Pacheco (Alavés) ou le Pichu Cuéllar (Leganés) ont fauté lors de leurs matchs respectifs. De même pour les joueurs de champ, avec des contrôles parfois mal assurés ou des transmissions a priori faciles mal négociées. « Il manque peut-être encore un peu de finesse avec le ballon », a bien résumé Quique Setién après la victoire de ses hommes sur la pelouse de Mallorca (4-0). Le niveau physique n'était logiquement pas encore optimal, mais on était loin de matchs de présaison comme beaucoup l'annonçaient, et la préparation physique a visiblement été bonne un peu partout en Liga. Il n'y a également pas eu de blessures musculaires majeures à signaler, uniquement des crampes lors des deuxièmes périodes, même si c'est plus sur la longueur que ce rythme intensif de parfois quatre matchs en dix jours risque de se faire sentir.

Les cinq changements, pas forcément bien accueillis

Il y avait également beaucoup de doutes quant à ces cinq changements désormais autorisés. Plusieurs entraîneurs, à l'image de José Luis Mendilibar (Eibar) ou Pep Bordalas (Getafe) avaient expliqué qu'une telle mesure avantageait les gros clubs, qui ont des bancs de touche mieux fournis. Parmi les vingt coachs de Liga, seuls cinq n'ont pas utilisé leurs cinq remplacements ce week-end. Les tacticiens du championnat ibérique vont donc tout de même profiter du mieux possible de ce nouvel outil. Mais dans les différentes émissions de débrief des rencontres, plusieurs consultants se sont montrés agacés par ces changements à répétition, coupant énormément le rythme lors des deuxièmes périodes. On rappelle que la Liga est déjà le championnat avec le moins de temps de jeu effectif sur une rencontre en Europe, notamment à cause de la VAR, et que cette nouvelle mesure vient encore couper l'action plus régulièrement. Ce fut le cas lors du match entre l'Athletic et l'Atlético de Madrid de dimanche, où après une première période assez rythmée, les nombreux changements des deux côtés ont fait du mal au jeu. Les joueurs ont eux applaudi cette nouvelle règle, à l'image de Sergio Ramos qui l'a qualifié de « vitale » après son match contre Eibar compte tenu des onze journées qui vont se jouer en cinq semaines.

Quant à la réalisation, les téléspectateurs espagnols avaient droit à deux options pour les neufs matchs diffusés par Movistar et le match en clair de Gol. La première, celle du son ambiant du stade avec les commentaires traditionnels. Mais la Liga a aussi proposé une deuxième possibilité aux abonnés, à savoir un public virtuel. Une bande son avec des chants de supporters étaient ainsi diffusée pendant les rencontres, avec un volume et une intensité qui variaient en fonction des événements de la rencontre. Force est de constater que le rendu était plutôt réussi. Visuellement, si certains clubs avaient installé des bâches et des banderoles dans leurs tribunes, la Liga a aussi mis en place un dispositif installant de faux supporters pour ne pas afficher des tribunes vides à l'écran. Là, le résultat était en revanche un peu plus mitigé, et a même suscité des moqueries sur les réseaux sociaux. Cependant, cet habillage faisait plutôt bien illusion lorsqu'on était concentré sur ce qui se passait sur le rectangle vert. Les angles de caméra ont également été modifiés, avec une prise de vue plus rapprochée, à l'image de ce qui se fait en Angleterre. Globalement, la Liga a plutôt bien négocié le côté technique.

L'absence de public pèse toujours

Cependant, l'institution qui organise le championnat espagnol pourra utiliser toutes les techniques de maquillage imaginables, il sera impossible de remplacer la ferveur et le soutien d'un public. Et ça, les joueurs l'ont bien senti pendant leurs premières minutes disputées dans ce contexte inédit. « C'est étrange de revenir dans ce stade, qui est spectaculaire avec cette belle ambiance. C'est dommage, mais il va falloir s'adapter », a lancé Koke après le match entre l'Athletic et l'Atlético de Madrid. De leur côté, les supporters ont continué de se mobiliser, avec des groupes qui depuis des semaines déjà continuent d'afficher leur mécontentement. « Jouer sans public c'est triste comme danser avec ta sœur » (punchline de Luis Enrique, NDLR) ou « il n'y a pas de football sans supporters », sont certains des slogans que l'on peut lire ou entendre depuis l'annonce de la reprise chez nos voisins espagnols. Certains joueurs et entraîneurs se sont également rangés du côté des fans, comme José Luis Mendilibar qui a déploré le fait que « ça fait longtemps que la Liga s'en fout des supporters ».

En résumé, ce premier week-end de rencontres s'est plutôt bien passé en Espagne. Les stars ont déjà répondu présent, et même si le niveau global était encore loin de celui de l'avant-trêve, on a déjà pu se régaler dans certaines rencontres. Séville aura été le grand gagnant du week-end, puisque tous les autres candidats à une place en Ligue des Champions ont calé, alors que l'Espanyol s'approche aussi du maintien grâce à sa victoire contre Alavés, et ce, alors que toutes les équipes de la zone rouge ont perdu. C'est plus sur la durée qu'on verra si la décision de reprendre - logiquement motivée par des enjeux financiers dont Javier Tebas ne s'est jamais caché - était la bonne, notamment lorsque les joueurs auront plusieurs matchs dans les pattes. Ces semaines de folie sont lancées, et dès ce lundi soir, une nouvelle journée démarre avec plusieurs chocs passionnants comme ce Real Madrid - Valence de jeudi soir...