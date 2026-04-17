Strasbourg entre dans l’histoire, les raisons de l’achat du club de Messi

Strasbourg écrit une belle page de son histoire

Le défi des hommes de Gary O’Neil était de taille et ils ont répondu présents. Battus 2-0 au match aller à Mayence, les Strasbourgeois ont su inverser la tendance en s’imposant brillamment 4-0 et seront au rendez-vous d’une demi-finale de Coupe d’Europe pour la première fois de leur histoire. "Le Kif et la qualif », indique L’Équipe de son côté. Attendus au tournant, les Alsaciens ont démarré la rencontre tambour battant et avaient déjà fait leur retard à la pause. Malgré un pénalty manqué par l’entrant Emanuel Emegha dans le second acte, les Racingmen ont poursuivi leur effort et se sont vu récompensés par 2 nouveaux buts scellant le sort de la rencontre. Ils retrouveront le Rayo Vallecano, tombeur de l’AEK Athènes pour une place en finale. Averti hier soir, Valentin Barco manquera la rencontre aller en Espagne.

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L’engagement de Lionel Messi envers son nouveau club

En Espagne, c’est le rachat du club d’UE Cornellà par Lionel Messi qui fait la une de Sport. Après Cristiano Ronaldo qui a racheté 25% du club d’Almeria en février dernier, c’est au tour de l’Argentin de devenir propriétaire de l’UE Cornellà, club catalan évoluant en cinquième division. Le club espagnol a officialisé l’information sur son site officiel en précisant que la Pulga était le nouveau propriétaire de l’institution. Une initiative qui renforce les liens étroits qui unissent Messi à Barcelone ainsi que son engagement en faveur du développement du sport et des talents locaux en Catalogne. Ce matin, Sport révèle les raisons de cette décision et la première est d’ordre géographique. En effet, l’UE Cornella est le club le plus performant situé près de la ville côtière de Castelldefels, lieu où Messi résidera lorsqu’il prendra sa retraite de footballeur. Mais ce n’est pas tout, sa passion pour la formation de joueurs catalans et les finances saines et structurées du club l’ont également poussé à investir dans le club présentant l’une des meilleures académies de Catalogne.

Les grandes ambitions du Bayern Munich

En Allemagne, Bild se prend à rêver d’un triplé du Bayern Munich, large leader en championnat, en demi-finale de Coupe d’Allemagne et encore en lice en Ligue des champions. "Les 4 atouts du triplé », indique le quotidien qui détaille les raisons de croire à cette possibilité. Pour les observateurs allemands, la forme étincelante de Michael Olise et le retour de blessure de Harry Kane, buteur face au Real Madrid, sont des motifs. Enfin, outre les deux hommes forts, le journal met en avant l’attaque ultra-prolifique et performante des Bavarois ainsi que la gestion d’effectif parfaite et la mentalité de vainqueurs infligée par Vincent Kompany à son effectif.