La réponse du Real Madrid à Séville après les lourdes accusations sur l’arbitrage

L’après-match a été très chaud hier… Effectivement, après la victoire du Real Madrid face au Séville FC (4-1), l’entraîneur du club andalou et plusieurs joueurs ont dénoncé un arbitrage qui aurait selon eux complètement favorisé les Merengues. « Je ne sais pas pourquoi le VAR ne va pas voir l’action. Peut-être parce que sinon ils auraient été à 9 points du Barça avant le Clasico si on gagnait… Ceux qui se plaignent le plus, sont ceux qui doivent moins le faire, et je parle des 3 gros de la Liga », avait ainsi lancé Luis Garcia Plaza, au sujet d’un carton rouge qui aurait dû être donné à Arda Güler pour un coup de coude sur Peque, toujours selon lui.

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De quoi piquer le Real Madrid, qui a tenu à répondre via sa chaîne de télévision officielle. « Ce fut un grand match du Real Madrid, et ils veulent uniquement parler d’autres sujets. Ils tentent de parler d’autre chose. Huit questions des journalistes sur Güler (en conférence de presse, NDLR) mais aucune le jour où Huijsen s’est pris un coup de coude à Elche. Séville ne s’est pas plaint du coup de coude de Rodri. Pourquoi face au Barça Séville ne se plaint pas et ne dit rien quand ils se sont aussi fait voler ? Ils savent comment ça se passe… Ils se plaignent de l’arbitrage, mais contre le Barça ils se taisent », a-t-on notamment lancé sur le plateau de Real Madrid TV. Le message est passé.