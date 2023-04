Ligue 2 : Le Havre consolide son fauteuil de leader, Sochaux climatisé, Bastia et Caen remontent

Ce samedi, la 31e journée de Ligue 2 avait débuté de manière forte avec la large victoire du FC Metz (3e) contre Bordeaux (2e) sur le score de 3-0. Le multiplex de 19h a livré un spectacle attendu et le leader havrais a tenu son rang. En déplacement sur la pelouse de Nîmes, les Normands s’en sont remis à Lekhal pour s’imposer 1-0 grâce à un penalty en fin de première période (45e +4). Au classement, Le Havre reste leader et compte 8 longueurs d’avance sur son dauphin bordelais à sept journées de la fin. Une bonne opération contrairement à Sochaux. Pouvant revenir à un point de Bordeaux, les Lionceaux ont longtemps été mené face à Pau et malgré une égalisation sochalienne en fin de match, un penalty concédé dans les dernières secondes à conduit à une victoire de Pau sur le score de 3-2. Sochaux est désormais quatrième à quatre point de Bordeaux (2e) et à trois unités du FC Metz (3e).

Derrière, deux équipes reviennent bien à l’image de Bastia large vainqueur d’Annecy (3-0) suite à des buts de Magri (2e), Djoco (12e) et Santelli (31e). Les Corses sont à cinq points du promu provisoire Bordeaux. Deux unités plus bas, on retrouve Caen qui a aussi déroulé contre le Paris FC lors d’une victoire 3-1. Enfin dans les autres matches, Quevilly-Rouen et Dijon (2-2) ainsi que Valenciennes et Niort (0-0) se sont quittés dos à dos. Rodez a dominé Laval (1-0) tandis que Guingamp s’est joué d’Amiens (3-1).

