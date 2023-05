OL : Rayan Cherki raconte son action d’anthologie

La suite après cette publicité

Le but de l’année. Vendredi soir, Rayan Cherki (19 ans) n’a pas été loin d’inscrire l’une des plus belles réalisations de l’année en Ligue 1 face à Monaco. Dans la surface adverse, le Lyonnais a fait un festival avant de se heurter au portier adverse. Caqueret, qui a bien suivi, a réussi à marquer. Après le match, Cherki est revenu sur cette belle action puis son but.

