Barça : Pierre-Emerick Aubameyang plus fort que Karim Benzema ?

Depuis son arrivée en janvier au FC Barcelone, le buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 11 buts en Liga, lui offrant ainsi un meilleur bilan que l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qui n’a mis que 9 buts en championnat depuis le 1 février dernier.

Selon Opta, l’ancien Stéphanois de 32 ans est aussi le joueur avec le plus grand écart positif entre les buts inscrits et les Expected Goals, avec un bilan de +3,9 en championnat. Depuis qu’il a débarqué en Catalogne, Aubameyang a disputé 21 matches toutes compétitions confondues avec Barcelone, inscrit 13 buts et délivré une passe décisive.